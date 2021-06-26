الخصاونة من الأغوار الجنوبية: الحكومة تكثف العمل الميداني

الاغوار الجنوبية – الغد- قام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بجولة ميدانية في لواء الأغوار الجنوبية اليوم السبت، وذلك في إطار الزيارات والجولات الميدانية التي بدأها للعديد من المناطق في المملكة اخيراً.

وتفقد رئيس الوزراء خلال الجولة التي رافقه خلالها وزراء المياه والري محمد النجار والزراعة خالد حنيفات والدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي الدكتور نواف التل والشباب محمد النابلسي والداخلية مازن الفراية والصحة الدكتور فراس الهواري ومتصرف لواء الاغوار الجنوبية خالد القضاة، المرافق العامة والحيوية ومشروعات انتاجية وخدمية في المنطقة تسهم في التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك تعمل على تكثيف العمل الميداني والاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحسينها.

ولفت رئيس الوزراء الى ادراك الحكومة للتحديات التي تواجه المواطنين في مناطق الاغوار وضرورة التركيز على المشروعات الانتاجية والخدمية التي تسهم في توفير حلول لمشكلتي الفقر والبطالة.

وشملت زيارة رئيس الوزراء نادي شباب غور الصافي الرياضي الثقافي ومستشفى غور الصافي الحكومي ومشروع ” اليسر ” الزراعي لإنتاج شجرة المورينجا ومشروع سد ابن حماد لتخزين المياه.

واستهل الرئيس جولته الميدانية بزيارة الى نادي شباب غور الصافي، واطلع على الخدمات التي يقدمها للشباب والمجتمع المحلي في المنطقة.

واستمع الخصاونة إلى شرح من رئيس النادي الدكتور خلف العشوش حول الدور الذي يقوم به النادي في خدمة الشباب والمجتمع المحلي، لافتا إلى أن النادي استطاع ومن خلال محفظة اقراضية بالتعاون مع مؤسسة نهر الاردن دعم 250 مشروعا تنوعت بين مشاريع زراعية صغيرة ودعم تعليم طلبة وانشاء بقالات وصالونات سيدات.

وتجول رئيس الوزراء في مرافق النادي الذي يضم قاعة متعددة الاغراض وملعب كرة قدم دخل موسوعة غينيس كأخفض ملعب على وجه الارض، اضافة الى ملعب خماسي تحتاج ارضيته للصيانة نتيجة لدرجات الحرارة العالية.

واوعز الى وزارة الاشغال العامة والاسكان بزيارة النادي بأقرب وقت للاطلاع على واقع الملعب الخماسي واجراء الصيانة اللازمة له بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتبادل رئيس الوزراء الحديث مع مجموعة من شباب غور الصافي، مستمعا الى مطالبهم واحتياجاتهم التي تركزت على ضرورة اقامة المشروعات التنموية والخدمية ودعم المبادرات والمشاريع الريادية.

وخلال زيارته الى مستشفى غور الصافي الحكومي تفقد رئيس الوزراء واقع الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى للواء الذي يقطنه نحو 60 الف نسمة.

واعرب رئيس الوزراء خلال حديثه مع الكوادر الطبية والتمريضية العاملة في المستشفى عن الشكر والتقدير للجهود التي يبذلونها في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى والمراجعين .

كما اكد الخصاونة تقديره للتضحيات الكبيرة التي يقوم بها ” الجيش الابيض” في التصدي لجائحة كورونا، لافتا إلى ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الوقائية التي تعد إحدى اهم الوسائل لتجنب الاصابة بالفيروس.

وتفقد رئيس الوزراء سير العمل في قسم الطوارئ في المستشفى الواقع على طريق حيوي يربط العاصمة ومناطق الاغوار بالعقبة، والذي يستقبل يوميا مئات الحالات.

كما تفقد رئيس الوزراء غرفة العناية الحثيثة، مؤكدا اهمية تقديم الخدمة الطبية المثلى للمرضى، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

واطلع الخصاونة على سير عملية اعطاء المطاعيم ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن زيادة الاقبال على المطاعيم من العوامل الاساسية في اعادة فتح القطاعات.

وزار رئيس الوزراء مشروع ” اليسر” الزراعي في منطقة غور المزرعة لزراعة شجرة المورينجا التي تعرف بشجرة البان العربي او شجرة اليسر او الشجرة الصيدلية.

والمشروع المقام على مساحة 30 دونما يقوم على زراعة شجرة المورينجا الغنية بالمواد الغذائية ويتم استخدامها كمكملات غذائية واوراقها المجففة كمشروبات ساخنة فضلا عن اضافتها لمواد التجميل.

واستمع رئيس الوزراء إلى إيجاز من مديرة شركة درة المنال للتنمية والتدريب منال الوزني حول مشروع اليسر التنموي الذي بدأ عام 2018، ويستهدف تشغيل بنات وأبناء الأغوار الجنوبية.

وأشارت إلى أن المشروع ساهم في زراعة اكثر من 10 آلاف شجرة مورينجا والف نبتة الوفيرا المفيدة صحيا وبيئيا، لافتة الى ان هذه النباتات تستطيع تحمل درجات الحرارة المرتفعة، وتنمو دون الحاجة إلى ريها بانتظام، بالإضافة إلى سرعة نموها.

وأضافت ان البرنامج ساهم في توفير 65 فرصة عمل لأبناء المنطقة، وتم خلاله انشاء مقهى المورينجا ومرافق صحية ومسارات لذوي الاعاقة، إلى جانب تدريب 25 شابة وشابا على برامج الضيافة والاستقبال وتدريب 200 شخص على كيفية انشاء المشاريع الصغيرة المدرة للدخل.

وجال رئيس الوزراء على وحدة التجفيف والمشاتل والمطبخ الإنتاجي للمشروع، مستمعا إلى شرح من مستشارة شركة درة المنال الدكتورة سوسن المجالي حول كيفية استخدام شجرة المورينجا في بعض المأكولات التي تعدها سيدات المجتمع المحلي.

واستعرضت المجالي لمنتجات المشروع كالشاي بنكهات مختلفة، والصابون، وباودر المرينجا، لافتة إلى أن هذه المنتجات معروضة في المحال التجارية الكبرى وتنافس المنتجات العالمية.

واختتم رئيس الوزراء جولته الميدانية بزيارة مشروع سد ابن حماد في لواء الأغوار الجنوبية الذي تنفذه شركة البوتاس العربية بالتعاون مع وزارة المياه والري .

واطلع رئيس الوزراء على الاعمال الانشائية لإقامة السد ونسبة الانجاز فيه وطبيعة المشكلات التي اعترضت سير عمله خلال السنوات الماضية.

واستمع الخصاونة من وزير المياه والري محمد النجار ورئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة ابو هديب إلى إيجاز حول اهمية السد في توفير المياه لغايات الزراعة للمنطقة والصناعة لسد احتياجات شركة البوتاس من المياه فضلا عن أثره على المنطقة بيئيا وتنمويا وفرص العمل التي يوفرها. ومن المتوقع الانتهاء من انجاز الاعمال الانشائية للسد خلال 6 اشهر وبسعة تخزينية تصل بين 4 الى 5 ملايين متر مكعب من المياه.