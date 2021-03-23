الخصاونة: مواقف الأردن ومصر متطابقة تجاه القضية الفلسطينية

عمان – قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة الثلاثاء، إن اللجنة العليا الأردنية- المصرية المشتركة هي الأكثر انتظاما على مستوى التنسيق العربي المشترك وهي تبحث السبل الكفيلة بالعلاقات الاستراتيجية والعميقة بين البلدين.

وقال الخصاونة في تصريحات صحفية في رئاسة الوزراء عقب لقائه نظيره المصري مصطفى مدبولي إنه جرى توقيع اتفاقيات بين البلدين في مجالات عدة.

اختتمت اللجنة العليا الأردنية – المصرية المشتركة أعمال دورتها 29 بالتوقيع على 7 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في عدد من المجالات، والتوقيع على محضر اجتماع اللجنة التي ترأسها عن الجانب الأردني رئيس الوزراء بشر الخصاونة ونظيره المصري.

أضاف الخصاونة أن مواقف الأردن ومصر متطابقة تجاه القضية الفلسطينية المبنية على أساس حل الدولتين.

” لدينا مواقف متطابقة مع مصر تجاه القضيّة الفلسطينيّة باعتبارها القضيّة المركزيّة التي لا سبيل لحلّها سوى بإقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقيّة.” بحسب الخصاونة

ولفت الخصاونة أن رئيس الوزراء المصري نقل رسالة شفهية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين ترتكز على أننا دوما في مركب واحد.

“سنستمرّ بالتنسيق الدائم مع مصر وتبادل الزيارات لتعزيز التعاون الثنائي وإزالة أيّ معيقات تعترض ذلك.” وفق الخصاونة

وأكد الخصاونة أن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزّأ من الأمن القومي للمملكة الأردنيّة الهاشميّة.

وشدد على العلاقات الأخويّة الأردنيّة – المصريّة أنموذجيّة واستثنائيّة ومثال يحتذى به.

بدوره قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنه جرى توجيه الوزراء المصريين لحلّ أيّ إشكاليّات أو معيقات تعترض طريق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بشكل مباشر.

وأضاف مدبولي أن العلاقات الوطيدة بين البلدين تنعكس دوما على التنسيق بين الدولتين بهذه الفترة التي يشهدها العالم من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن هناك تطابقا في مواقف البلدين في مختلف القضايا الإقليميّة وفي مقدّمتها القضيّة الفلسطينيّة.

ولفت رئيس الوزراء المصري لوجود قمّة ثلاثيّة مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثلاثي.

“حريصون على تعميق التبادل التجاري ومضاعفته بعد انتهاء الجائحة مع الأردن والعراق” وفق مدبولي

وعقدت في عمّان الثلاثاء، اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في أعمال دورتها التاسعة والعشرين وترأسها عن الجانب الأردني رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وعن الجانب المصري رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة عقد لقاء ثنائيا مع نظيره رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي جرى خلاله استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة على المستويين الثنائي وفي إطار الآلية الثلاثية التي تربط الأردن مصر والعراق.

ووصل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى عمان الثلاثاء، في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري، يرأس خلالها الجانب المصري في اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي تعقد أعمال دورتها 29 اليوم، ويرأسها عن الجانب الأردني رئيس الوزراء بشر الخصاونة. المملكة