الخصاونة: نتطلع لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تركيا

عمان- استقبل رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، في مكتبه برئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي والسفير التركي في عمان إسماعيل ارماز، عمق العلاقات التي تجمع الأردن وتركيا والحرص على تعزيز التعاون المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الأردن يتطلع باهتمام إلى تعزيز علاقات التعاون مع تركيا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية.

وأشار الخصاونة إلى أن مصادقة الجانب التركي مؤخرا على اتفاقية التعاون الاقتصادي مع الأردن سيسهم في فتح مجالات أوسع للتعاون بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري بينهما.

وجرى الاتفاق على أن يقوم وزير التجارة التركي بزيارة إلى المملكة خلال الفترة القريبة المقبلة؛ لبحث آليات تفعيل هذه الاتفاقية وتحديد أولويات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقدم رئيس الوزراء التعازي بضحايا الحرائق والفيضانات التي شهدتها تركيا أخيرا وتضامن الأردن مع تركيا لتجاوز آثارها. من جهته، أكد وزير الخارجية التركي على العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيز حجم المبادلات التجارية بينهما وبالاتجاهين، لافتا إلى أن الحكومة التركية تشجع الشركات التركية على الاستثمار في الأردن.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار فيها والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

–(بترا)