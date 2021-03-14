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الخصاونة: نحتاج لثورة إدارية بعد حادثة مستشفى السلط

منذ 52 دقيقة
رئيس الوزراء بشر الخصاونة (تصوير أمير خليفة)

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عمان- الغد-  قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن ما حدث  في مستشفى السلط الحكومي تقصير لا يمكن تبريره، وأننا نحتاج إلى ثورة إدارية بعد تلك الحادثة.

وأضاف الخصاونة خلال جلسة طارئة أمام النواب، أن من توفي في السلط توفي في كل بيت أردني، وكل التعازي لذوي الضحايا.

وأشار إلى أن الحكومة تتحمل المسؤولية السياسية حول الحادثة، والحكومة تسعى لاستعادة الثقة مع المواطن.

وبين أن الحكومة طلبت من القضاء التحقيق بالحادثة والوقوف على تفاصيل ما جرى، مؤكدا أن الحكومة  ستعالج كافة أوجه القصور لعدم تكرار مثل تلك الحوادث.

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