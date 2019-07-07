الخصاونة: ندرس تقديم أسعار ميسرة للواردات الفلسطينية بميناء العقبة

رهام زيدان

عمان– قال وزير النقل أنمار الخصاونة إن الوزارة تدرس تقديم أسعار ميسرة في ميناء العقبة للواردات الفلسطينية لتشجيع فلسطين على استخدام الميناء.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الخصاونة بوزير النقل الفلسطيني عاصم سالم، اليوم الأحد، على هامش زيارة وفد فلسطيني إلى المملكة برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية.

بدوره قال الوزير الفلسطيني إن بلاده نتجه إلى استخدام ميناء العقبة لنقل البضائع المستوردة من العالم إلى فلسطين بهدف الاستغناء عن ميناء اسدود.

وأضاف أن فلسطين تعمل عل الانفكاك اقتصاديا وخدماتيا عن الاحتلال، مؤكدا أن الجانب الفلسطيني يثق في أن الأردن سيكون عونا لهم.