الخصاونة والفايز ينعيان العين الأسبق محي الدين الحسيني

نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وزير المواصلات الأسبق محي الدين مصطفى الحسيني الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الأحد.

واستذكر رئيس الوزراء الخدمات التي قدمها المرحوم الحسيني لوطنه في كافة المواقع التي شغلها، ومنها منصب وزير المواصلات عدة مرات، وعضو في مجلس الأعيان، وعضو في مجلس النواب .

وتقدم الخصاونة بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسرة وذوي المرحوم سائلا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ورضوانه.

كما نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العين الاسبق محي الدين مصطفى الحسيني الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الأحد.

واعرب الفايز عن احر التعازي والمواساة لأسرة وذوي المرحوم وعموم اقارب الفقيد، مشيدًا بمناقب الفقيد ودوره في خدمة وطنه ومليكه في مختلف مواقع العمل العام التي شغلها وعمل بها، داعيا المولى عز وجل ان يرحمه ويلهم ذويه واسرته ومحبيه الصبر والسلوان.