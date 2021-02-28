الخصاونة والفايز ينعيان بلتاجي

عمان- نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وزير السياحة الاسبق عقل بلتاجي، الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الاحد.

واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الجليلة التي قدمها المرحوم بلتاجي لوطنه في جميع المواقع التي شغلها، متقدما بأصدق مشاعر العزاء والمواساة لأسرة وذوي الفقيد. إلى ذلك نعى رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز العين الاسبق عقل بلتاجي، الذي وافته المنية اليوم الاحد .

واشاد الفايز بمناقب الفقيد ودوره في خدمة وطنه ومليكه في مختلف مواقع العمل العام التي شغلها وخاصة في مجلس الاعيان .

وقال” بوفاة المرحوم يكون الوطن قد خسر احد رجالاته الاوفياء داعيا المولى عز وجل ان يرحمه ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وشغل المرحوم بلتاجي منصب مستشار جلالة الملك ووزيرا للسياحة وأمينا لعمان وعضوا في مجلس الأعيان لعدة دورات ورئيسا لمجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

والمرحوم بلتاجي حاصل على عدة اوسمة محلية ودولية.

بترا