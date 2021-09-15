الخصاونة يؤكد أهمية الشركة الأردنية الفلسطينية

عمان– استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء، اليوم الاربعاء، وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات .

ولفت رئيس الوزراء الى عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، مؤكدا اهمية الشركة الاردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية التي تم اطلاقها اخيرا ودورها في النهوض بالقطاع الزراعي ودعم وتعزيز تنافسية المزارع الاردني والفلسطيني، والتعاون في تسويق المنتجات الزراعية والاستثمار في المشروعات الزراعية المشتركة .

وجدد الخصاونة التاكيد على موقف الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعم للاشقاء الفلسطينيين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة القابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يسهم في تعزيز الامن والاستقرار الاقليمي .

من جهته، اعرب وزير الزراعة الفلسطيني عن تقدير القيادة والحكومة والشعب الفلسطيني لمواقف الاردن الثابتة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مثمنا الوصاية والرعاية الهاشمية للقدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية فيها .

ولفت الى اهمية تعزيزعمل اللجان المشتركة بين وزارتي الزراعة، لزيادة انسياب السلع والمنتجات الزراعية وتنمية وتأطير القطاع الزراعي في البلدين الشقيقين .

وخلال اللقاء تم تأكيد اهمية عقد اجتماعات اللجنة العليا الاردنية الفلسطينية المشتركة خلال الفترة القريبة المقبلة في رام الله، ودورها في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.-(بترا)