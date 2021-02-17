الخصاونة يؤكد ضرورة التنسيق المتكامل للتعامل مع الأحوال الجوية

عمان – وجه رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية إلى التنسيق التام والمتكامل، للتعامل مع الأحوال الجويّة السائدة.

وجدّد، خلال ترؤّسه جلسة مجلس الوزراء أمس، التأكيد على ضرورة رفع مستوى الجاهزيّة، للتعامل مع الظروف الجويّة وما قد ينتج عنها من تداعيات.

كما أوعز الخصاونة إلى الوزراء والمسؤولين المعنيين، بتكثيف العمل الميداني، والإشراف على عمل الفرق والكوادر المعنيّة بالتعامل مع الحالة الجويّة، والوقوف على احتياجات المواطنين، ومتابعة المستجدّات أوّلاً بأوّل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة المواطنين، والتأكّد من توافّر احتياجاتهم الأساسيّة، واستدامة عمل المرافق الرئيسة.

إلى ذلك، لم تسجل أي حوادث لمداهمات مياه الأمطار أو فيضانات شوارع أو إغلاقات أنفاق في العاصمة حتى مساء أمس، وفق نائب مدير المدينة لشؤون البيئة والمناطق في أمانة عمان الكبرى حسام النجداوي.

النجداوي قال لـ”الغد” إن زهاء خمسة آلاف عامل وموظف وفني، ينتشرون في مناطق العاصمة الـ22، مشيرا إلى أن درجة التنبية التي تعمل في نطاقها الأمانة مع تداعيات المنخفض الجوي هي القصوى.

وقال الناطق الاعلامي باسم الأمانة ناصر الرحامنة، إنه حتى ظهر أمس، جرى التعامل مع 65 ملاحظة اعتيادية منذ لحظة دخول المنخفض الجوي الى أجواء البلاد أول من أمس.

وأضاف الرحامنة، أن الملاحظات ناجمة عن سرعة الرياح، وجرى التعامل معها على وجه السرعة بالتعاون مع المؤسسات والشركات الخدمية، وشملت تكسير اغصان اشجار، وانزلاق مركبات وانقطاعات للتيار الكهربائي، وملاحظات بشأن مناهل صرف الصحي.

تعمل الأمانة على متابعة حالة الطرق، عبر شاشات في غرفة الطوارئ الرئيسة، فضلاً عن تجهيز 162 آلية معنية بفتح الطرق ضمن مسارات محددة.

من جهتها، تعاملت وزارة الأشغال العامة والإسكان، من خلال الفرق الميدانية وآليات الوزارة، بشكل فوري مع الثلوج التي شهدتها محافظات الشمال منذ ساعات صباح أمس.

وعرضت الوزارة، في بيان صحفي، أبرز المناطق التي شهدت تراكمات للثلوج وتم التعامل معها، حيث تراكمت الثلوج في محافظة عجلون على طرق عنجرة، القاعدة، رأس منيف، مثلث صخرة، مثلث رحابا، المستشفى العسكري.

بدورها، دعت مديرية الأمن العام، المواطنين لتثبيت الأجسام القابلة للتطاير، حفاظاً على سلامة الآخرين، نظرا لما شهدته مناطق واسعة من المملكة من هبوب شديد للرياح. وأوضحت أنها تعاملت، امس، مع حادثة تطاير ألواح زجاجية من أعلى مبنى قيد الإنشاء في منطقة ماركا بعمان، ونتج عنها أضرار مادية بعدد من المركبات دون وقوع أي إصابات تذكر. -(بترا)