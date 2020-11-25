الخصاونة يؤكد على اتخاذ الإجراءات لعدم المغالاة في أسعار السلع

عمان-الغد- جدّد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة التأكيد على الوزارات والمؤسّسات المعنيّة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم المغالاة في أسعار السلع، وتفعيل الأدوات الرقابيّة والقانونيّة لضمان ذلك.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، والتي استمع خلالها إلى إيجاز قدّمته وزير الصّناعة والتّجارة والتموين مها العلي حول الوسائل القانونيّة لضبط أسعار السلع والموادّ الأساسيّة.

وأكّدت العلي أنّ وزارة الصنّاعة والتجارة والتموين لديها الأدوات القانونيّة والرقابيّة الكافية لضبط أي ممارسات تخالف القانون، مستعرضة جهود الوزارة والمؤسّسات الرقابيّة ذات العلاقة لضبط أيّ تجاوزات قد تحصل، وتكثيف جهود فرق الرقابة والتفتيش اليوميّة لهذه الغاية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ المخالفين.

كما بيّنت العلي أنّ مخزون المملكة من السلع الأساسيّة آمن وبمستويات جيّدة.

على صعيد آخر، أكّد رئيس الوزراء على الوزارات والجهات المعنيّة ضرورة الاستعداد التامّ وأخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الحالة الجويّة المتوقّعة خلال الأيّام المقبلة.

وأقرّ مجلس الوزراء نظاماً معدّلاً لنظام المطاعم السياحيّة الأردنيّة لسنة 2020، وذلك لتنظيم شروط ترخيص المطاعم السياحيّة وجميع المتطلّبات اللازمة لعملها.

كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقيّة مع حكومة جمهوريّة سنغافورة لإنهاء الازدواج الضريبي فيما يتعلّق بالضرائب على الدخل، ومنع التهرّب من الضرائب وتجنّبها.

على صعيد آخر، قرّر المجلس أيضاً إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسّسة الإذاعة والتلفزيون بتعيين غيث فاضل الطراونة رئيساً متفرّغاً، وعضويّة كلّ من: مدير عام مؤسّسة الإذاعة والتلفزيون، ومدير التوجيه المعنوي، ونقيب الفنانين، ونقيب الصحفيين، وناجح أبو الزّين، ويُسر حسّان، ومحمّد يونس العبّادي، والدكتور خلف الطّاهات.

كما قرّر المجلس تعيين الأستاذ الدكتور عزمي محافظة والأستاذة الدكتورة ميساء بيضون عضوين في مجلس التعليم العالي عن فئة الأكاديميين.

وقرّر المجلس تعيين الدكتور شاهر الشوابكة مديراً عامّاً لدائرة الإحصاءات العامّة، وذلك بعد حصوله على أعلى العلامات بين جميع المتقدّمين للوظيفة، وفقاً لنتائج المسابقة التي أجريت بحسب نظام التعيين على الوظائف القياديّة، والاختبارات التي أجراها ديوان الخدمة المدنيّة، ومقابلات اللجنة الوزاريّة للاختيار والتعيين على الوظائف القياديّة.

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