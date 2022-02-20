الخصاونة يبدأ زيارته إلى مصر

بدأ رئيس الوزراء بشر الخصاونة زيارة رسمية لجمهوريَّة مصر العربيَّة، اليوم الأحد، يترأس خلالها مع نظيره المصري مصطفى مدبولي اجتماعات اللَّجنة العُليا الأردنيَّة المصريَّة المشتركة التي تعقد غداً الاثنين.

وبحث الخصاونة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الشقيقين، وسُبل تعزيز التَّعاون المشترك في المجالات كافَّة.

يُشار إلى أن الاجتماعات الوزارية التحضيرية لاجتماع اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، تنطلق في دورتها الثلاثين بالقاهرة، والتي سبقتها اجتماعات حضرها خبراء ومختصون من الوزارات والمؤسسات المعنية في البلدين، لمناقشة جدول أعمال اللجنة والتحضير للاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة.