الخصاونة يتفقد قاعات “توجيهي” ويشيد بجهود المعلمين والأمن

عمان – اطلع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمس، على سير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، وتفقد قاعات الامتحان في مدرستي كلية الحسين الثانوية للبنين وسكينة بنت الحسين الثانوية الشاملة للبنات في عمان.

كما اطلع الخصاونة، يرافقه وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس والدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي نواف التل، على سير الامتحان وإجراءات وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان عقد الامتحان بكل أريحية ويسر في القاعات، ومراعاة الشروط الصحية.

وتبادل رئيس الوزراء الحديث مع الطلبة، واستمع لملاحظاتهم بشأن مضمون الامتحان وطبيعة الأسئلة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

وأشاد بجهود المعلمين والكوادر التعليمية القائمة على الامتحان، في إنجاح إجراءات عقده، مؤكدا أن المعلمين هم الأساس في العملية التعليمية والتربوية.

كما أشاد الخصاونة بإجراءات وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، لضمان المحافظة على الأمن والهدوء في القاعات والمناطق المحيطة بها.

وقال أبو قديس، إن 157 ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحان الثانوية العامة في يومه الخامس في مباحث العلوم الحياتية للفرع العلمي واللغة العربية تخصص للفرع الأدبي، ومباحث أخرى في الفروع المهنية.

وأكد في تصريح صحفي أن رئيس الوزراء وجه خلال تفقده عددا من قاعات الامتحان رسالة دعم للطلبة من الحكومة ووزارة التربية، مفادها أننا جميعا مع الطالب ومع مصلحته.

وأكد أبو قديس أن الامتحانات تسير بشكل جيد، ولم نتلق أي ملاحظات في غرفة عمليات الوزارة لغاية هذه اللحظة، وأن الامتحان أمس يسير حسب ما هو مخطط له وبكل أريحية “وهذا ما استمع له رئيس الوزراء كتغذية راجعة من الطلبة”.-(بترا)