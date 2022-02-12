الخصاونة يتفقد “سهل حوران لذوي الاحتياجات” ومكرمة ملكية لإعادة تأهيله

تفقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بحضور رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة التابع لجمعية سهل حوران التنموية.

واستمع رئيس الوزراء من وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح والقائمين على المركز لإيجاز حول الخدمات التي يقدمها لذوي الإعاقات المختلفة، مؤكدا اهتمام الحكومة بدعم هذه الفئة العزيزة من أبناء مجتمعنا ودعم الجمعيات والمراكز التي ترعى شؤونهم.

وأعلن رئيس الديوان الملكي الهاشمي عن مكرمة ملكيَّة سامية بإعادة تأهيل مركز رعاية ذوي الإعاقة التَّابع لجمعيَّة سهل حوران التنمويَّة وتزويده بالمعدّات والأجهزة اللازمة لتأهيل ذوي الإعاقة.

وتجول رئيس الوزراء في أقسام المركز الذي يقدم خدماته لـ 34 من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الفئة العمرية بين 6 إلى 18 عاما.

واكد القائمون على المركز ضرورة توسعة المركز وإعادة تأهيله، وان يتم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تجهيزه لتصبح الصفوف دامجة لذوي الاعاقات، فضلا عن حاجة المركز إلى عاملين واخصائيين في مجال النطق.- (بترا)