الخصاونة يحتفل بيوم الشجرة في غابة ياجوز الحرجي

عمان- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الخميس الاحتفال الرئيسي بيوم الشجرة الذي اقامته وزارة الزراعة في غابة ومشتل ياجوز الحرجي .

وشارك رئيس الوزراء ووزير الزراعة محمد داودية ومقرر اللجنة الزراعية في مجلس النواب النائب ناجح العدوان وعدد من المسؤولين في الوزارة في غرس الاشجار الحرجية في الغابة التي تقع على امتداد الطريق المؤدي بين عمان ومنطقة ياجوز .

ونقل رئيس الوزراء تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني للمزارعين الاردنيين واعتزازه بالدور الوطني المهم الذين يقومون به في توفير السلع والمنتجات الزراعية للمواطن الاردني وتصديرها للاسواق الخارجية.

واكد رئيس الوزراء الاهمية التي توليها الحكومة لقطاع الزراعة والعمل على دعمه واسناده كقطاع استراتيجي وحيوي للاقتصاد الوطني.

وأشاد بخطط ومشاريع وزارة الزراعة للتشجير، مؤكدا ان زراعة الاشجار والمحافظة عليها واجب وطني على الجميع المساهمة به.

واستمع رئيس الوزراء الى ايجاز من وزير الزراعة حول خطط وبرامج الوزارة للتشجير الوطني .

واكد وزير الزراعة ان الوزارة تنتج سنويا نحو 2 مليون شجرة حرجية و 650 الف شجرة مثمرة، لافتا الى وجود مليون و 100 دونم غابات في الاردن، مشيرا الى الاحتفالات التي ستقام في جميع محافظات المملكة بمناسبة يوم الشجرة للمساهمة في زيادة المساحات الخضراء في المملكة .

يشار الى ان وزارة الزراعة وزعت نحو مليوني شجرة حرجية حتى الآن من 16مشتلا في مختلف انحاء المملكة.

وسيتم توزيع مليون شجرة حرجية ومثمرة خلال الشهرين القادمين.

بترا