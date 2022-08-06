الخصاونة يحذر إسرائيل ويدعوها لوقف عدوانها على غزة فورا

أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم السبت، على موقف الأردن بضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما أكد الخصاونة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته لوقف العدوان وبشكل عاجل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وحذر خلال رعايته في المركز الثَّقافي بمحافظة إربد،، فعاليَّات “إيدون الثَّقافيَّة”، ضمن احتفاليَّة إربد عاصمة الثَّقافة العربيَّة، من أن التصعيد الإسرائيلي من شأنه عرقلة أي جهود لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يكفل إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.