الخصاونة يزور اليوم مركز حدود جابر ومدينة الحسن الصناعية

عمان– يزور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الخميس، مركز حدود جابر ومدينة الحسن الصناعية في محافظة إربد، ضمن سلسلة من الزيارات والجولات الميدانية التي يجريها لمحافظات ومناطق المملكة.

وتأتي الزيارة لمتابعة أداء المرافق العامة والحيوية، والاطلاع على سير العمل في المشاريع التنمويّة والإنتاجية والخدمية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بتكثيف العمل الميداني وتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين، وتحفيز الاستثمار.

ويستهل رئيس الوزراء زيارته، التي يرافقه خلالها عدد من الوزراء، بإجراء جولة ميدانية في مركز حدود جابر للاطلاع عن كثب على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار، وإجراءات حركة الشحن والبضائع في المعبر الحدودي الذي يربط بين المملكة وسورية.

كما يزور رئيس الوزراء مدينة الحسن الصناعية في إربد، التي تعد أكبر مدينة صناعية مؤهلة في المملكة، إذ استقطبت ما يزيد عن 154 شركة صناعية بحجم استثمار تجاوز 489.5 مليون دينار، كما وفرت المشاريع العاملة فيها أكثر من 36 ألف فرصة عمل.-(بترا)