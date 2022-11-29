الخصاونة يزور مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

زار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مساء اليوم الثلاثاء، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون والتقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة / وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول ومدير عام المؤسسة ابراهيم البواريد ومدراء الإدارات فيها.

وأكد رئيس الوزراء على الدور المهم الذي تقوم به مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في نقل صورة الاردن الحضارية والتعبير عن منجزاته في الميادين كافة، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها كوادر المؤسسة والتطلع المستمر لتعزيزها بما يخدم الرسالة الإعلامية الوطنية ويكرس المنجزات التي حققتها المؤسسة عبر تاريخها العريق.

كما أكد الخصاونة على دور المؤسسة ووسائل الإعلام الوطنية في دعم وإسناد مشروع التحديث الشامل الذي ينفذه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، حاثا كوادر المؤسسة لمزيد من الجهود لمواصلة أداء المؤسسة لدورها بشأن مجمل القضايا التي تهم الوطن والمواطن.

واستمع رئيس الوزراء إلى إيجاز حول خطط مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لتطوير الأداء وتعزيز دورها وحضورها في جميع القضايا التي تعنى بالشأن المحلي.