الخصاونة يستقبل الحلبوسي

عمان- الغد- استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في رئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الذي يزور المملكة على رأس وفد برلماني.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء والسفير العراقي لدى الاردن، دعم الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني للعراق الشقيق، لافتاً إلى مكانة العراق في وجدان جلالته والأردنيين جميعاً.

ولفت إلى عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الأردن والعراق، والحرص على تعزيزها في جميع مجالات التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد الخصاونة حرص الأردن على أمن واستقرار العراق الشقيق ودعم جهوده في مواجهة ودحر قوى الإرهاب والظلام. من جهته، ثمن رئيس مجلس النواب العراقي مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للعراق ودوره الهام والأساسي عربياً وإقليمياً ودولياً.

وأكد حرص مجلس النواب العراقي على دعم مسيرة العلاقات بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن السلطة التشريعية تدعم وتساند كل جهد عراقي وأردني لتعزيز مسيرة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.

ولفت الحلبوسي إلى أهمية تكثيف اللقاءات وتعزيز التواصل بين المسؤولين في البلدين لتعزيز التعاون المشترك الذي تنعكس نتائجه على البلدين والشعبين الشقيقين. وأكد رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب العراقي، أن القمم الثلاثية التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في إطار آلية التعاون الثلاثي، وفرت زخماً مهماً لتعزيز التعاون المشترك، لافتين إلى ضرورة البناء على مخرجات هذه القمم لتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الثلاث وبما يحقق مصالحها المشتركة.

وتناول الحديث خلال اللقاء المشروعات الاستراتيجية المشتركة المنوي تنفيذها بين الاردن والعراق وأبرزها المدينة الاقتصادية على حدود البلدين ومد انبوب النفط العراقي إلى العقبة والربط الكهربائي بين البلدين، مؤكدين أهمية هذه المشروعات في ربط مصالح البلدين وزيادة حجم المبادلات التجارية بينهما.