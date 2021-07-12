الخصاونة يشيد بدور الشباب في تعزيز الوعي المجتمعي

عمان- الغد- رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مدينة الحسين للشباب صباح اليوم، حفل اطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء لسنة 2021 بعنوان ” مئوية الدولة الاردنية”.

وأكد رئيس الوزراء خلال حفل الاطلاق، وبحضور وزير الشباب محمد النابلسي وعدد من المسؤولين على دور الشباب الرائد في تعزيز الوعي المجتمعي في ظل مرحلة وبائية دقيقة تستوجب الالتزام بوسائل السلامة العامة.

كما اكد رئيس الوزراء انه لا يجب ان نركن الى ان وضعنا الوبائي قد استقر واننا تجاوزنا مخاطر الوباء فنحن لا زلنا في مرحلة وبائية دقيقة.

وقال الخصاونة: “يجب ان نبتعد عن اي انتكاسات ولا نملك العودة الى سياسات الاغلاق التي لها تداعيات صعبة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية وخزينة الدولة”.

ولفت رئيس الوزراء الى الدور الرائد للشباب في تكريس ثقافة الامن الصحي للإفراد والمجتمعات بما يساعد في الولوج الى صيف آمن والعودة للحياة الطبيعية وفتح جميع القطاعات وعودة التعليم الوجاهي في شهر ايلول المقبل.

وقال رئيس الوزراء: “نعتز بتاريخ معسكرات الحسين للعمل والبناء التي تحمل ارثا عظيما يحتم علينا جميعا صونه وبذل كل جهد في سبيل استدامته والبناء عليه”.

واضاف الخصاونة: “دخلنا القرن الحالي ومئوية الدولة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني مواكبين جميع متطلبات العصر وفقا لنظرة جلالته الثاقبة والتحديثية وتمكنا من الالتحاق بركب التطور التكنولوجي والتقني في المجالات الحيوية والمستجدة واستطعنا تضمينها في الانشطة التي تقدمها معسكرات الحسين للعمل والبناء وصولا الى نهج يجمع بين القديم والحديث يكامل بين عراقة المعسكرات وحداثة انشطتها يدمج الهوية الوطنية الجامعة والمواطنة العالمية ويحقق الغاية الاصلية من المعسكرات ويضيف اليها الغايات المستجدة “.

من جهته، اوضح وزير الشباب محمد النابلسي ان معسكرات الحسين للعمل والبناء لهذا العام تأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالاهتمام بالقطاع الشبابي والبقاء على تماس مباشر معهم كونهم ثروة وطننا الغالي ومستقبل نهضته.

ولفت إلى أن وزارة الشباب ارتأت تنفيذ معسكرات الحسين لهذا العام للفئة العمرية ما بين 12 الى 30 عاما حيث يشارك في المعسكرات وعددها يزيد على الف معسكر وعلى مدى 8 اسابيع اكثر من 23 الف مشارك ومشاركة.

واكد وزير الشباب ان معسكرات الحسين لهذا العام تشمل معسكرات بواسطة وسائل الاتصال المرئية عن بعد واخرى تقام بشكل وجاهي وتفاعلي تجسيدا للعودة التدريجية في فتح القطاعات.

ولفت الى ان المعسكرات تهدف الى زيادة مساحة التأثير الاجتماعي للشباب من خلال التمكين المعرفي وتعزيز اتجاهاتهم للمشاركة في الحياة السياسية والمدنية وتسليط الضوء على الانجازات الوطنية في ظل المئوية ودور الهاشميين في مسيرة بناء الدولة الاردنية، إضافة الى المساهمة في تمكين الشباب في مجالات متعددة وتنمية مواهبهم في الابداع والابتكار وتعزيز ثقافة التميز والريادة لديهم.

وتجول رئيس الوزراء على مختلف اقسام معسكرات الحسين للعمل والبناء شملت معسكرات مئوية الدولة الاردنية والذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة والابداع والابتكار والمسارات السياحية والعمل التطوعي وسواعد الانقاذ. وتبادل رئيس الوزراء الحديث مع الشباب والشابات المشاركين في المعسكرات وشاركهم بعض الانشطة التطوعية.