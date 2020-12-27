عمان- الغد- أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بلاغ رقم ( 16) صادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (24) لســــــــــــنة 2020.

ويتعلق البلاغ ببرنامج استدامه الذي أعلن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

كما صدر في الجريدة الرسمية بلاغ رقم (17) الصادر بالاستناد إلى أحكام أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020، والمتعلق بالاستمرار والتوسع ببرامج المؤسس العامة للضمان الاجتماعي (مساند، وتمكين اقتصادي، وحماية)

وتضمن البلاغ تفاصيل برنامج استدامه، وجاءت كالآتي:

* بلاغ رقم ( 16) صادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (24) لســــــــــــنة 2020

* بلاغ رقم ( 17) صـادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (24) لســـــــــــنة 2020