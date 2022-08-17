الخصاونة يطلب من الدغمي حذف جزء من كلمة العرموطي

طلب رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، شطب قول النائب صالح العرموطي بأن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية وضعته شركة أجنبية، من محضر جلسة اليوم الأربعاء.

واعتبر الخصاونة في مداخلة له تحت القبة، أنه من غير اللائق الإشارة في هذا الاتجاه، قائلا “لا يليق هذا القول بمشروع قانون وضعته الحكومة وقدمته لمجلس النواب وتمت دراسته من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية”.

وأكد أن الحكومة وضعت مشروع القانون بإرادة منفردة وبمبادرة منها لتحسين اشتراطات البيئة الاستثمارية في المملكة.

ولم يتفق رئيسا السلطة التشريعية والتنفيذية، إذ قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي إنه “لا عبارة تجريح ولا قدح للحكومة” فيما قاله النائب العرموطي.

واستدرك حديثه بأن المجلس سيدرس طلب رئيس الوزراء وسيدرس ما إن كانت المداخلة “تجرح” الحكومة، مبينا أنه سيتم شطبها بموافقة الجميع إن وُجد أنها تجرح الحكومة، و”سنكتفي بالترحيب بوجه النظر المعاكسة إن لم نجد أنها تجرح الحكومة”.

النائب صالح العرموطي، كشف أن ما قاله عن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، كان قد سمعه من “أحد الوزراء العاملين”.

وقال “لا يجوز طلب رئيس الوزراء شطب كلمة هي من حق النائب الحديث بها تحت قبة المجلس”.