الخصاونة يعمم بالاستعانة بالحد الأدنى من الموظفين لاستدامة العمل

عمان – الغد -عمم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الوزارات والمؤسسات العامة والدوائر الرسمية والهيئات والسلطات والجامعات الرسمية والشركات المملوكة للحكومة وأمانة عمان والبلديات، الاستعانة بالحد الأدنى من الموظفين اللازمين لاستدامة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين اعتباراً من تاريخه من خلال تدوير الموظفين أو العمل عن بُعد.

ويأتي القرار نظراً لازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وانطلاقاً من حرص الحكومة على المحافظة على الصحة والسلامة العامة واستقرار الوضع الوبائي ولتلافي اكتظاظ الموظفين في مواقع العمل.