الخصاونة يفتتح تقاطع مرج الحمام أمام حركة السير (فيديو)

عمان-الغد- ازاح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مساء اليوم الاثنين الستارة عن مشروع تقاطع مرج الحمام ايذانا بافتتاحه امام حركة السير.

واطلع رئيس الوزراء خلال جولة في المشروع على مرافق المشروع الذي يتضمن تقاطعا من 3 مستويات مكون من جسر خرساني بطول 227 مترا ونفق بطول 110 أمتار ضمن 4 مسارب وفي كلا الاتجاهين، وطرق رئيسية بطول 3 كيلو مترات، وجدران خرسانية ساندة للممر السفلي بطول 600 متر، وإعادة تأهيل الطرق المحيطة بالكامل، بالإضافة إلى إنشاء الأرصفة وأنظمة تصريف المياه ومحطة ضخ لمياه الامطار وأعمال الإنارة وكافة أعمال السلامة العامة، وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، أهمية هذا المشروع وما له من دور كبير في تحسين خدمات الطرق والبنية التحتية في الاردن، والتخفيف من الازمات المرورية الخانقة في محيط مرج الحمام والطريق السياحي المؤدي إلى منطقة البحر الميت.

وبين الكسبي أن المشروع هو من ضمن ثلاثة مشاريع تقاطعات شيدت بمنح كريمة من الصندوق السعودي للتنمية، وبالتعاون مع شركاء وزارة الاشغال العامة والاسكان، لافتا إلى أن المشروع شيد بسواعد اردنية فذة وكفؤة ومخلصة، بالتشارك مع كوادر فنية وهندسية سعودية، بأعلى المواصفات الفنية والهندسية.

وأكد أن مشروع تقاطع مرج الحمام من المشاريع المرورية الكبيرة التي أحدثت نقلة نوعية ستساهم في حل الازمات المرورية لتسهيل حركة سير المواطن وخدمته على ارض الواقع وان يترجم العمل الى انجاز وهذا ما يوجه به سيد البلاد دائماً.

وأعرب الكسبي، عن شكره للمملكة العربية السعودية والقائمين على الصندوق السعودي للتنمية على تمويلهم الكريم لمشروع التقاطع بقيمة 20 مليون دولار من خلال الصندوق السعودي للتنمية.

من جهته أكد سفير المملكة العربية السعودية في عمان نايف بن بندر السديري أن افتتاح هذا المشروع الممول من الصندوق السعودي للتنمية يأتي تجسيدا للعلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين.

ولفت الى أن الصندوق السعودي للتنمية يعد شريكا تنمويا أساسيا يدعم جهود الحكومة الاردنية حيث ساهم على مدى نحو 5 عقود بدعم مشاريع حيوية في الاردن بلغت قيمتها نحو 8 مليارات ريال سعودي “ويجري العمل على تنفيذ مشاريع سترى النور قريبا بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات ريال سعودي.

وأشار كبير مهندسي الصندوق السعودي للتنمية الى أن تنفيذ تقاطع مرج الحمام يعد خطوة إضافية لتطوير مستوى خدمات النقل وحركة السير في العاصمة، لافتا الى المجالات الحيوية التي قام الصندوق بتمويل تنفيذها في الاردن في قطاعات النقل والاتصالات والتعليم والصحة والبنية التحتية.