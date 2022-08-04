الخصاونة يدشن محطة طارق

دشن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الخميس، محطة “طارق” لإطلاق التشغيل التجريبي للمسار الثاني ضمن المرحلة الأولى لمشروع الباص سريع التردد.

أمانة عمان قالت في تصريح سابق، إنه تم إنجاز أعمال البنية التحتية للمسار الثاني من مشروع الباص السريع، واكتمال جميع الأعمال في محطة طارق بمنطقة طبربور، التي تعتبر صرحا خدميا للنقل وتحفة بإطلالة معمارية مميزة.

المسار الثاني يضم نفقين، يربط النفق العلوي العاصمة عمّان بمحافظة الزرقاء، ويتيح للسيارات المرور بالاتجاهين بشكل انسيابي، فيما يربط النفق السفلي منطقتي طارق وبسمان داخل العاصمة، ما يسهل حركة المواطنين في منطقة طبربور من الوصول إلى شارع الاستقلال وبالعكس بدون تأخير.

ويبلغ طول مسار حافلات التردد السريع في شارع الشهيد (1.3) كم، ويضم أعمال طرق وأرصفة وإنارة وشبكة تصريف مياه أمطار، إضافة إلى أعمال محطة تحميل وتنزيل الركاب وكل ما يتعلق بها من اعمال معمارية وكهربائية وميكانيكية.

ووفق أمانة عمّان، بلغت القيمة الإجمالية للأعمال لمشروع نفقي تقاطع طارق (السفلي والعلوي) والمحطة بما فيها البنود الاحتياطية، 26 مليون دينار.

وتقول أمانة عمّان إن مشروع الباص سريع التردد يعدّ “نظام نقل سريع لمدينة عمّان، وهو نظام نقل عام مرن ومتكامل يوفّر خدمة سريعة وآمنة وذات اعتمادية عالية، يعتمد على حافلات ذات سعة كبيرة تسير على مسارب مخصّصة وتقدم مستوى عاليا من الخدمات، وتسير بترددات تصل إلى 3 دقائق، كما يشمل النظام أيضا محطات حديثة متكاملة”.

وأعلنت أمانة عمّان أن تصميم نظام الباص السريع لمدينة عمّان “لا يتمّ بشكل منعزل”، وقالت إنه “يشكّل جزءا من شبكة نقل عام متكاملة وهرمية”، وذلك في ظل حاجة المواطن الذي يريد الذهاب من منزله إلى مكان عمله لأكثر من واسطة نقل.

ويتم إلى جانب “تصميم نظام الباص السريع إعداد شبكة واسعة من الوسائط المغذيّة والتي ستكون على شكل حافلات عادية أو مركبات أصغر، والهدف من هذه الشبكة إيصال الركّاب إلى أقرب محطّة باص سريع وفي أسرع وقت للتقليل من فترة الانتظار ولتوفير خدمة سلسة ومريحة”.