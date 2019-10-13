الخصاونة يفتتح محكمة الخالدية الابتدائية الشرعية في محافظة المفرق

عمان- الغد– افتتح سماحة قاضي القضاة الشيخ عبدالكريم الخصاونة اليوم محكمة الخالدية الابتدائية الشرعية في محافظة المفرق والتي تخدم قضائي الخالدية و الظليل .

و أكد سماحته أن افتتاح المحكمة يأتي استنادا لنظام المحكمة الذي صدرت الارداة الملكية به

وذلك للتخفيف على المواطنين و ايلاء مرفق العدالة و الاهتمام و الرعاية اللازمة لاحقاق الحق بين الناس و تهيئة البيئة المناسبه للتقاضي مبينا سماحته ان دائرة قاضي القضاة تحرص على تحقيق الوفاق بين الاسر من خلال ايجاد دائرة خاصة لديها تعمل على التوفيق بين الاسر والحل بينها على اساس عادل قبل تداول قضاياها لدى المحاكم وبين المحامين .

و قال الخصاونة أن استحداث هذه المحكمة يأتي ضمن جهود دائرة قاضي القضاة للتخفيف على المواطنين وتسهيل الوصول للعدالة من خلال التوسع في الانتشار الجغرافي للمحاكم الشرعية وقرب مواقع تقديم الخدمة من التجمعات السكنية لتشمل قضائي الخالدية و الظليل التي كان السكان يضطرون للذهاب الى قصبة المفرق والزرقاء لانجاز معاملاتهم

وأضاف سماحته أن الدائرة تسعى و من خلال استحداث المحكمة مسايرة الازدياد الواضح في عدد القضايا و المراجعين و خاصة من اللاجئين السوريين حيث وصل عدد سكان هذه المناطق اكثر من (150 ) الف نسمه بالاضافة الى توفير مناخ العمل المناسب للقضاة و الموظفين و متلقي الخدمة و تقديم الخدمات ضمن الأطر الزمنية المحددة التي تتماشى مع التطور الذي يشهده القضاء الشرعي على صعيد التشريعات بما يعزز مبدأ حماية حق الانسان في التقاضي و تمكينه من الوصول اليه

ويشار أن محكمة الخالدية الابتدائية الشرعية قد باشرت أعمالها ضمن اختصاصها، اعتبارا من الأول من شهر تشرين أول الحالي، وبدأت باستقبال الطلبات وتسجيل الدعاوى.

حضر الافتتاح سماحة رئيس المجلس القضائي الشرعي الشيخ كمال الصمادي وفضيلة مدير المحاكم الشرعية الشيخ عبدالحافظ الربطة و عدد من المعنيين والمسؤولين في المفرق و الزرقاء