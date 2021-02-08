الخصاونة يكرّم الفائزين بجائزة الدولة التقديرية 2020

عزيزة علي

عمان – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وتزامنا مع مئوية تأسيس الدولة الأردنية؛ رعى امس رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة حفل توزيع جوائز الدولة التقديرية لعام 2020 الذي اقامته وزارة الثقافة في المركز الثقافي الملكي.

وزير الثقافة د. ياسم الطويسي قال إن جائزةِ الدولةِ التقديريةِ هي تُجسّدُ استدامةُ واستمرارُها، رُغْمَ الظُّروفِ الصعوب التي فَرَضَتْها جائحةُ كورونا علينا إلا أن حالةً من الإصرارِ والتزاماً من الحكومةِ بالوفاءِ لأجيالِ الدولةِ من المتميزينَ والمبدعينَ، فلمْ نتجاوزْ تقاليدَ الدولةِ العريقةِ التي أصْبَحَتْ جُزءاً من المشهدِ الثقافيِ الأُردنيِ وَتَرسَّخَتْ في ذاكرتِهِ، وانحازتْ لِثوابِتِهِ الأصيلةِ المُمتدةِ لِجُذورِ الثقافةِ الإسلاميةِ والعربيةِ بأَبْعادِها الإنسانيةِ المعاصِرةْ.

وشدد الوزير إلى أن تكريم هذه القامات هو تكريم لرحلةً من العطاءِ، ومسيرةً من الإبداعِ، وتقدّمَ الطويسي للفائزين التهنئةِ والتبريكِ بمُنْجَزِهِمْ؛ لافتا الى انهم اول من يمنح هذا الجائزة في المئوية الثانية لتأسيس الدولة الاردنية، مثمنا إنجازَكمْ وأُقدِّرُ مسيرتَكمْ في ميادينِ العلمِ والفكرِ والأدبِ.

من جانبه القى الفنان عبدالكريم القواسمة كلمة المكرمين في جوائز الدولة ا لتقديرية الذي رأى في هذا التكريم دعم للثقافة وللمثقفين والمبدعين من فنانين وكتاب، لافتا الى أن هذا التكريم يأتي ضمن اصرار وزارة الثقافة على دعم الابداع والكفاءات رغم التحديات التي فرضتها جائحة الكورونا ايمانا منها بقيمة الابداع وارتباطه بالتنمية و التقدم وأعراف الحضارة وكبرياء الأمة.

وقد فاز بجائزة الدولة التقديرية 2020 سبعة من المبدعين والباحثين الأردنيين، ومؤسسة أردنية رائدة في العمل الطبي والاجتماعي، وقد منحت جائزة الدولة التقديرية في حقل الآداب/ مجال الرواية مناصفة بين الأديبين: “هاشم بدوي مصطفى غرايبة، وسليمان حماد عبدالله القوابعة”، استنادا إلى مجمل أعمالهما الأدبية في مجال الرواية، ويمثلان مدرستين روائيتين تركتا أثرا في المشهد الثقافي الأردني والعربي.

كما ذهبت جائزة الدولة التقديرية في حقل الفنون/ مجال التمثيل، مناصفة بين الفنانين: “موسى جزاع موسى حجازين، وعبدالكريم عمر أحمد القواسمي”، لمساهمتهما البارزة وإضافتهما النوعية في العمل الدرامي، وإحداث أثر نوعي في المشهد الفني على الصعيدين الأردني والعربي.

ثالثًا: منح جائزة الدولة التقديرية في حقل العلوم التطبيقية والبحتة في مجال/ الأمراض الوبائية لمستشفى الأمير حمزة بن الحسين، تقديرا لجهود المؤسسة المبذولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة، من خلال تقديم خدماتها الرائدة، وفريقها الصحي المهني الذي سعى جاهدا في ظل الأوضاع الراهنة لتقديم الخدمة لمصابي كورونا على أكمل وجه.

ومنح جائزة الدولة التقديرية في حقل العلوم الاجتماعية والإنسانية/ مجال الآثار في الأردن، بالتساوي بين كل من الدكتور معاوية محمود إبراهيم يوسف، وزيدون حمد عبيد المحيسن، وسليمان علي إبراهيم الفرجات، لمساهمتهم العلمية المنشورة، وإدارتهم للمشاريع الميدانية والبناء المؤسسي، وبناء القدرات في مجال الآثار.

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