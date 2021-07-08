الخصاونة يلتقي الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية

عمان- الغد- استقبل رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، في مكتبه برئاسة الوزراء، اليوم الخميس، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي حضره وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة والسفير السعودي نايف بن بندر السديري، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط المملكتين الشقيقتين، والتي تحظى بدعم ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وثمن رئيس الوزراء دور المملكة العربية السعودية ودعمها للأردن ومساهمتها، ومن خلال الصندوق السعودي للتنمية، في تنفيذ مشروعات استراتيجية وذات أولوية للأردن.

ولفت بهذا الصدد إلى أن إنجاز الطريق الصحراوي، الذي تم بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية في إطار المنحة الخليجية، أحدث فارقا إيجابيا في حركة وتنقل الأشخاص والبضائع على هذا الطريق الحيوي.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، الذي يزور الأردن لحضور افتتاح مركز العلاج بالأشعة في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، على روابط الأخوة التي تجمع البلدين الشقيقين قيادة وحكومة وشعبا.

وأكد اهتمام الصندوق السعودي للتنمية باستمرارية دعم وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في الأردن.

بترا