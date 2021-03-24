الخصاونة يلتقي الوفد الوزاري العراقي المشارك في اجتماعات المتابعة والتنسيق الثلاثي

عمان- استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاربعاء، الوفد الوزاري العراقي المشارك في اجتماعات المتابعة والتنسيق الثلاثي بين الاردن والعراق ومصر، ضمن آلية التعاون الثلاثي بين هذه الدول، وبما يحقق التكامل المنشود بينها، تنفيذًا لقرارات القادة ومخرجات القمم التي عقدوها واخرها القمة التي استضافها جلالة الملك عبدالله الثاني في شهر اب الماضي وجمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره اعضاء الوفد الوزاري الاردني اهمية الالية الثلاثية التي تعود بالنفع والفائدة على الاردن ومصر والعراق وشعوبها وتؤسس لتعميق التكامل الاقتصادي والتجاري وفي مجالات النفط والغاز والنقل والانشاءات، مؤكدا ان هذه الالية تسير بالتوازي مع الاليات الثنائية للتعاون العربي المشترك.

ولفت الخصاونة الى ان هذه الالية للتعاون الثلاثي تبني على اواصر الاخوة والعلاقات الضاربة جذورها بالتاريخ بين الاردن والعراق وجمهورية مصر العربية والمصالح المشتركة التي تربط هذه الدول وشعوبها .

وبين اهمية خروج اجتماعات المتابعة والتنسيق الثلاثي بمقترحات لمشاريع محددة على ارض الواقع، لافتا الى قمة تجمع قادة الدول في وقت قريب.

واضاف ان الاردن ينظر باهتمام لتنفيذ المشروعات المشتركة مع الجانب العراقي ومنها على وجه الخصوص المدينة الاقتصادية على حدود البلدين وتنفيذ مشروع مد انبوب النفط والمناطق اللوجستية والربط الكهربائي .

من جهته، اكد وزير التخطيط العراقي خالد نجم اهتمام العراق بانشاء المشروعات المشتركة مع الاردن ومصر وبما يعود بالفائدة على الدول الثلاث.

واكد الوزير نجم ان تداعيات جائحة كورونا اخرت العمل والانجاز في العديد من المشروعات، مؤكدا على الجدية بانجاز المدينة الاقتصادية والربط الكهربائي وانبوب النفط والمشروعات في مجالات الاسكان والطرق .