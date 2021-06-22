الخصاونة يلتقي رئيس مجلس إدارة بنك الصادرات الكوري

عمان- استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة بنك الصادرات والواردات في جمهورية كوريا الجنوبية، بانغ كيو والوفد المرافق الذي يزور المملكة حاليا.

واكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي حضره وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة والسفير الكوري في عمان لي جي وان، تميز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والحرص على تعزيزها في المجالات كافة.

واعرب عن شكر الحكومة وتقديرها لمشاريع وبرامج الدعم التي قدمتها حكومة جمهورية كوريا للأردن، والتي كان لها إسهامات إيجابية على العديد من القطاعات الحيوية والبرامج ذات الأولوية التنموية.

ولفت الدكتور الخصاونة، الى تطلع الحكومة لاستمرارية تعاونها مع بنك الصادرات والواردات في جمهورية كوريا الجنوبية، مؤكدا ترحيب المملكة بمشاركة البنك في الاستثمار بالمشروعات التي يعتزم الأردن تنفيذها في العديد من المجالات في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وعرض رئيس الوزراء، الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تسهم في تعزيز مسيرة التنمية وخلق فرص العمل للشباب الأردني.

من جهته، أشار رئيس مجلس بنك الصادرات والواردات في جمهورية كوريا الجنوبية، الى العلاقات الوثيقة التي تجمع الأردن وكوريا، اللذان يتمتعان بعلاقات دبلوماسية منذ نحو 60 عاما.

واكد حرص بنك الصادرات والواردات الكوري على زيادة تعاونه مع الحكومة الأردنية والمؤسسات المعنية.

بترا