الخصاونة يلتقي رئيس مجلس الشورى السعودي

التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الخميس، رئيس مجلس الشورى السعودي، الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، والوفد المرافق له، والذي يزور الاردن على رأس وفد يضم عددا من اعضاء المجلس.



واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره العين مصطفى البزايعة- رئيس بعثة الشرف المرافقة، والسفير السعودي لدى الاردن نايف بن بندر السديري، العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع المملكتين الشقيقتين والتي تحظى باهتمام ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية .



وشدد رئيس الوزراء على ان المملكة العربية السعودية شقيقة كبرى ونعتز بعلاقاتنا معها، مؤكدا تضامن الاردن ووقوفه الى جانب السعودية ضد أي اعتداء يستهدف امنها واستقرارها وأن امن السعودية جزء لا يتجزأ من امن الاردن .



ولفت رئيس الوزراء الى الآفاق الواسعة للتعاون بين البلدين الشقيقين، مشيرا الى مشروع “نيوم” الذي يأتي في اطار الرؤية التطويرية للمملكة العربية السعودية التي يتبناها خادم الحرمين وسمو ولي عهده الامير محمد بن سلمان، مؤكدا ان امتداده بين السعودية والاردن ومصر من شأنه ان يخدم الواقع الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تعود بالنفع والفائدة على الدول الثلاث وشعوبها.



من جهته اكد رئيس مجلس الشورى السعودي علاقات الاخوة بين المملكتين والشعبين الشقيقين، لافتا الى ان مجلس الشورى السعودي يدعم توجهات حكومتي البلدين وسعيهما لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

واشار الى اهمية تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في شتى المجالات سيما في المجالات البرلمانية والاقتصادية والتجارية وتسهيل الاجراءات امام رجال الاعمال والمستثمرين وحركة انتقال الاشخاص والسياح بين البلدين.



وضم الوفد المرافق لرئيس مجلس الشورى السعودي اعضاء المجلس: الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، صالح بن منيع الخليوي، الدكتورة عائشة بنت علي عريسي، والدكتور إبراهيم بن محمد القناص.