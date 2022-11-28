الخصاونة يلتقي رئيس مجلس القيادة الرِّئاسي اليمني

التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة رئيس مجلس القيادة الرِّئاسي اليمني رشاد العليمي، ويبحث معه العلاقات الثُّنائيَّة بين البلدين الشَّقيقين والجهود المبذولة من أجل التوصُّل إلى حلِّ سياسي يعيد الأمن والاستقرار لليمن.

وأكد الخصاونة على المكانة الخاصَّة لليمن الشَّقيق وأبنائه في قلب ووجدان جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وليِّ العهد، وعلى العلاقات التَّاريخيَّة والأخويَّة التي تربط البلدين الشَّقيقين.

وشدد على موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني الدَّاعم للجهود والمساعي المبذولة للتوصُّل إلى حلٍّ سياسي يكفل إعادة الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشَّقيق.

واتفق الخصاونة ورئيس مجلس القيادة الرِّئاسي اليمني على عقد اجتماعات اللَّجنة العُليا الأردنيَّة – اليمنيَّة المشتركة في عمَّان في أقرب وقت ممكن.

فيما أعرب رئيس مجلس القيادة الرِّئاسي اليمني رشاد العليمي عن تقديره لمواقف جلالة الملك عبدالله الثَّاني الدَّاعمة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشَّقيق، وعن ثقته بأن تمثِّل الزِّيارة دفعة إضافيَّة لتعزيز العلاقات الثُّنائيَّة بين البلدين والشّّعبين الشَّقيقين.