الخصاونة يلتقي ملك السويد ويؤكد العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين

عمان- التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في دار رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف، ملك مملكة السويد وبحضور جلالة الملكة سيلفيا، ملكة السويد، وسمو الأمير علي بن الحسين، وسمو الأميرة ريم علي.

وأكد رئيس الوزراء العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين والحرص على توسيع آفاق التعاون المشترك بينهما.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية زيارة الدولة التي يقوم بها جلالتا ملك وملكة السويد إلى الأردن بدعوة من جلالة الملك عبدالله الثاني، ودورها في تعزيز العلاقات الثنائية وفتح مجالات أوسع للتعاون بين البلدين الصديقين.

وأشاد الخصاونة، خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان والوفد المرافق لجلالة ملك السويد، بالدور الإيجابي والمهم الذي تلعبه السويد تجاه قضايا المنطقة والعالم، لافتا إلى أن الأردن يتطلع إلى ترؤس السويد للاتحاد الأوروبي مطلع العام المقبل لتعزيز مسيرة العلاقات والتعاون مع الاتحاد الأوروبي وثنائيا مع مملكة السويد .

وأكد رئيس الوزراء الفرص والمجالات المتوفرة للتعاون بين البلدين، ولا سيما في مجالات الاستثمار والتعليم والتدريب المهني ومعالجة المياه والطاقة المتجددة والنقل، لافتا إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في البلدين في استكشاف هذه الفرص والبناء على علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين.

واستعرض مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني في مساراته الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري مع دخول الأردن في مئويته الثانية والهادفة إلى خدمات أفضل للمواطن والمستثمر وتنمية الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والحزبية.

ولفت رئيس الوزراء إلى الجهود التي تبذلها الحكومة للتعامل مع تداعيات أزمة اللجوء السوري على المملكة وأثرها على قطاعات البنية التحتية سيما التعليم والصحة ومع تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية واثرها على أسعار السلع والمواد الأساسية .

من جهته، أكد جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف، أن لقاءه مع جلالة الملك عبدالله الثاني ،اليوم، كان مثمرا، مشددا على أن علاقات الصداقة بين البلدين قوية ويمكن لحكومتي البلدين البناء عليها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

ولفت إلى أهمية الدور الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في المنطقة والعالم.

وأشاد جلالة ملك السويد بالخطوات التحديثية الشاملة التي يقوم بها الأردن والعمل على تعزيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية. -(بترا)