الخصاونة ينعى وزير التنمية الاجتماعية الأسبق محمد الصقور

عمان-الغد- نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وزير التنمية الاجتماعية الأسبق الدكتور محمد الصقور الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة .

واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الجليلة التي قدمها المرحوم الصقور لوطنه في جميع المواقع التي شغلها متقدماً بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لأهله وذويه .

وشغل المرحوم الصقور المولود في الطفيلة عام 1936، منصب وزير التنمية الاجتماعية خلال الفترة 1993 – 1995 وعضوا في مجلس الأعيان عدة مرات، وأمينا عاما لوزارة التنمية الاجتماعية ومديرا لصندوق المعونة الوطنية وخبيرا ومدرسا في العديد من المراكز والجامعات المحلية والعربية والدولية .