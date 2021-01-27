الخصاونة يوجه الفريق الوزاري إلى تكثيف العمل الميداني

عمان- التزاماً بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الفريق الوزاري إلى تكثيف العمل الميداني، والتواصل مع المواطنين وتلمّس قضاياهم واحتياجاتهم، في جميع محافظات المملكة.

وأشار الخصاونة خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت مساء اليوم الأربعاء، إلى ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل إحداث فارق في العمل الميداني، ورفع وتيرة العمل في مختلف القطاعات، بشكل ينعكس إيجابيّاً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة استدامة العمل الميداني، وأن يتمّ التركيز خلاله على القضايا التي تهمّ المواطنين والشأن العام، وأن يسبق الزيارات الميدانيّة تنسيق ما بين الوزارات والمؤسسات التي تتقاطع وتتكامل مهامّها واختصاصاتها، بما يسهم في إنجاز المهام على أفضل وجه.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على نظام التنظيم الإداري لديوان الخدمة المدنيّة لسنة 2021م، تماشياً مع المهامّ الجديدة التي أنيطت بالديوان بموجب أحكام نظام الخدمة المدنيّة رقم (9) لسنة 2020. ( بترا )