الخصاونة يوجه لتشديد الرقابة على الاتزام بإجراءات السلامة العامة

عمان-الغد- ترأس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اجتماعاً اليوم السبت للجنة الإطاريّة العليا للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

واستمعت اللجنة إلى إيجاز قدّمه وزير الصحّة الدكتور نذير عبيدات ومسؤول ملفّ كورونا الدكتور وائل الهياجنة حول تطوّرات الوضع الوبائي في المملكة.

وفي ضوء الإيجاز، ناقشت اللجنة الخيارات المطروحة أمامها للتعامل مع الحالة الوبائيّة في ظلّ المتغيّرات الجديدة، وتمّ الاتفاق على مراقبة الوضع الوبائي خلال الأيّام القليلة المقبلة.

ووجّه رئيس الوزراء الوزارات والجهات ذات العلاقة لتشديد الرقابة على التزام الأفراد والمنشآت بإجراءات الوقاية والسلامة العامّة.

كما ناقشت اللجنة المستجدّات المتعلّقة بإجراءات التطعيم، خصوصاً ما يتعلّق بجهود توفير المزيد من المطاعيم من مصادر متعدّدة، وتكثيف الاتصالات مع الشركات والدول المنتجة للمطاعيم لهذه الغاية.