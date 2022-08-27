الخصاونة: لو عادت ظروف كورونا سنتخذ القرارات ذاتها

افتتح رئيس الوزراء بشر الخصاونة، السبت، أعمال مؤتمر “تجربة المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة في مواجهة جائحة كورونا.. الحقائق والتَّحدِّيات والفُرص المتاحة”، وفق مراسل “المملكة”.

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين عدد من الجهات والوزارات التي كان لها تجربة مع كورونا وإدارة الأزمة.

وقال الخصاونة في كلمته خلال المؤتمر إن القرارات الصائبة اُتخذت خلال جائحة كورونا بشكل يراعي الجانبين الصحي والاقتصادي، مشيرا إلى أن الخزينة العامة تكلفت بما يزيد على 3 مليارات دينار للتعاطي مع جائحة كورونا.

وأضاف الخصاونة أن الكوادر كانت تعمل على مدار الساعة للتعامل مع التحديات كافة وأهمها سعة الأسرة في المستشفيات، مبينا أن الفتح التدريجي للقطاعات أثبت صحته.

“جلالة الملك أصر على جلب أجهزة التنفس الاصطناعي في بداية الوباء ولم يكن لدينا شح بها” وفق الخصاونة

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يفتتح أعمال مؤتمر "تجربة المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة في مواجهة جائحة كورونا.. الحقائق والتَّحدِّيات والفُرص المتاحة" الذي تنظِّمهُ الشَّبكة الشَّرق أوسطيَّة للصحَّة المجتمعيَّة. pic.twitter.com/O7LtASZpdK — Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) August 27, 2022

ولفت إلى أن الأردن لم يكن مستثنيا من آثار جائحة كورونا، حيث كانت التحديات كبيرة في ذلك الوقت.

وبين أنه جرى تعيين 2500 موظف من مختلف الكوادر الطبية للتصدي لجائحة كورونا، إضافة للتعاقد على شراء المطاعيم المضادة لكورونا.

وقال الخصاونة لو عادت ظروف الجائحة ستتخذ الحكومة القرارات ذاتها التي راعت بين الجانبين الصحي والاقتصادي.-(المملكة)