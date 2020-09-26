الخضر تؤسس مبادرة تطوعية لتمكين الطلبة المحتاجين “نفسيا وأكاديميا”

ربى الرياحي

عمان- إحساسها بمن حولها وتصميمها على أن تكون نافعة لغيرها محبة لهم تساندهم وتدعمهم بكل ما لديها من إمكانات، إضافة إلى حماسها النابع من حبها الكبير للخير، كلها أشياء مهدت الطريق أمام غصون الخضر وساعدتها على أن يكون لها دور في إنقاذ أكبر عدد من الطلبة الذين يعانون من مشاكل أكاديمية ونفسية، ورأت أن تقتصر في مبادرتها هذه على فئة الأيتام والفقراء، وتحديدا أولئك الذين يواجهون صعوبات كبيرة في القراءة والكتابة.

غصون، ومن خلال مبادرتها التعليمية التطوعية، تحاول أن تصنع فرقا في حياة هؤلاء الطلاب بحنانها وقربها الشديد منهم وإيمانها بالتغيير وتقديم يد العون لمن يستحقها، لهذا تسعى هي رغم إمكاناتها المحدودة والمتواضعة إلى تقوية وتأسيس هؤلاء الطلاب وإمدادهم بالدعم اللازم لهم.

تقول إن فكرة المبادرة بدأت عندما شعرت هي بأن هناك مجموعة من الطلاب ينجحون بشكل تلقائي حتى وإن لم يتعلموا أساسيات القراءة والكتابة هو مجرد ترفيع شكلي فقط، هذا ما دفعها لأن تبادر بفعل شيء مهما كان لتتمكن من معالجة بعض المشكلات.

وتتابع أن البداية كانت بعدد قليل من الطلاب صفوفهم تتراوح بين الرابع والعاشر، الهدف من تجميعهم هو تعليمهم مبادئ القراءة والكتابة، ورغم أنه لم يكن لتجمعهم مكان محدد، إلا أنهم بفضل الله وإصرارهم على تقديم الخير استطاعوا أن ينجحوا معا ويتوسعوا، موضحة أن المبادرة لاقت استحسانا عند الكثيرين، الأمر الذي زاد من عدد الطلبة لاحقا.

تقول “بعد ثلاثة أشهر من البحث عن مكان يجمعهم ويكون مقرا لهم، تمكنوا من الحصول على ما يريدون وتحقيق حلمهم، وذلك بمساعدة مديرة أحد المراكز التي أبدت استعدادا لدعمهم والوقوف معهم بمنحهم مرافق المركز الذي ترأسه ووضعها تحت تصرفهم، وفعلا بدأ المشروع يتحول إلى واقع والأعداد تتزايد والجهود تتكاتف وتتضامن لخدمة فئة بحاجة لمن يساندها ويأخذ بيدها حتى تعين نفسها وتنفع وطنها”.

لكن الوضع لم يستمر كذلك طويلا بسبب عدم قدرة المركز على استيعاب عدد الطلبة، لذا رأت غصون أن تبحث عن حل جديد تستطيع من خلاله أن تؤمن مكانا خاصا بهم كمجموعة، وبالفعل كان سبيلها الوحيد هو الحصول على رخصة لإقامة مركز ثقافي غير ربحي فكان لها ما سعت إليه. هي عرفت كيف تحمي مبادرتها وتمضي قدما نحو أهداف كبيرة تأمل بأن تحققها يوما ما.

وتبين أن التركيز في المركز يقتصر على المواد الأساسية، كالرياضيات واللغتين العربية الإنجليزية، إضافة لحصص التأسيس والتقوية والأنشطة الترفيهية والتعليمية، لافتة إلى أنهم أيضا يهتمون بكبار السن وتمكين المرأة ومن يعاني من مشاكل نفسية، كما أن هناك قسما أيضا لمحو الأمية خاصا بالأمهات.

وعن قرار التوسع، تقول “اليوم أصبح المركز يخدم عددا كبيرا من الأسر المحتاجة والأيتام، وبات يشمل الصفوف من الروضة إلى التوجيهي، كما أنهم مؤخرا قرروا أن يضموا لمركزهم مركزا آخر حتى يتمكنوا من تقديم المساعدة لأكبر عدد ممكن من الطلبة ويكونوا عونا لهم ماديا ونفسيا وأكاديميا”.

غصون تجد أنه ورغم نجاح المبادرة، إلا أنهم ما يزالون يحتاجون لدعم حقيقي يساعدهم على الاستمرار والعطاء أكثر، مؤكدة أهمية المسؤولية المشتركة والتكافل الاجتماعي والإيمان المطلق بضرورة مساندة الآخرين.

وتشير إلى أنها تحرص سنويا على إقامة يوم طبي مجاني للاطمئنان على صحة الطلبة، وهذا العام كان مخصصا للعيون، إضافة لمشاركتهم في تنظيف البيئة تحت شعار “أحافظ على نظافة مدينتي وسأعمل لأجلها”.