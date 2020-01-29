الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها إلى الصين بسبب كورونا

لندن- أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) أنها علقت جميع الرحلات المباشرة من وإلى الصين بسبب فيروس كرونا.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء “نعتذر لعملائنا عن الإزعاج، لكن سلامة عملائنا وطواقمنا لها الأولوية دوما”، مشيرة إلى أن إلغاء الرحلات قائم حتى 31 كانون الثاني الحالي مع تقييمها للوضع.

وجاء قرار الشركة بعد أن نصحت وزارة الخارجية البريطانية مساء أمس الثلاثاء بتجنب السفر “غير الضروري” إلى الصين بسبب تفشي فيروس كورونا.(بترا)