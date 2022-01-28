الخطوط الجوية العراقية تعلن استمرار الرحلات بعد الهجوم الصاروخي

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الجمعة، عن أن الرحلات الجوية مستمرة بلا توقف رغم الهجوم الصاروخي.

وقالت الشركة التابعة لسلطة الطيران المدني العراقي، إن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي في وقت سابق من اليوم الجمعة، الحق ضررا بطائرة خارجة عن الخدمة. وطمأنت الشركة المسافرين أن رحلاتها المباشرة مستمرة بلا توقف.

وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق من صباح اليوم، بتعرض مطار بغداد الدولي، إلى قصف بعدة صواريخ.