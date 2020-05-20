الخطوط الجوية القطرية تحدّث سياستها التجارية لتمنح المسافرين المزيد من الخيارات المرنة والمريحة

بإمكان المسافرين تغيير موعد سفرهم أكثر من مرة، وتغيير وجهة السفر في حال كانت ضمن 5000 ميل من الوجهة الأصلية

يمكن استبدال التذاكر بكيومايلز أو قسيمة سفر صالة لمدة عامين، أو استرداد ثمنها إلى وسيلة الدفع المستخدمة عند شراء التذاكر

الدوحة، قطر – يسرّ الخطوط الجوية القطرية الإعلان عن تحديث سياستها التجارية التي أطلقتها مؤخراً بعنوان “سافر مطمئناً”، لكي توفر المزيد من الخيارات المرنة والمريحة أمام المسافرين.



وسوف يحظى المسافرون بإمكانية تغيير تاريخ سفرهم لعدد غير محدود من المرات بدون أي رسوم إضافية. كما سيتمكنون من تغيير وجهة السفر طالما أنها تبعد مسافة أقل من 5000 ميل من الوجهة الأصلية. ولن تفرض الناقلة الوطنية لدولة قطر أي رسوم إضافية على هذه الخدمات في حال تم استكمال السفر (ذهاب وعودة) قبل تاريخ 31 ديسمبر 2020، بينما ستطبق أحكام وشروط التذاكر بعد هذا التاريخ. وستسري صلاحية التذاكر التي حُجزت للسفر حتى 31 ديسمبر 2020 لمدة عامين من تاريخ إصدارها.

كما سيتمكن المسافرين من استبدال تذاكرهم بكيومايلز، أو بقسيمة سفر مع 10% قيمة إضافية صالحة لمدة عامين. إضافة إلى ما سبق، بإمكان المسافرين استرداد ثمن التذاكر إلى وسيلة الدفع الأصلية التي استخدموها لشراء التذاكر في حال إلغاء الرحلات. للاطلاع على الأحكام والشروط كاملة، يرجى زيارة www.qatarairways.com/RelyOnUs.

وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: “ندرك بأنه من الصعب التخطيط للسفر في هذه الأوقات، لذلك قمنا بتحديث سياسة الحجز بهدف توفير المزيد من الخيارات المريحة والمرنة للمسافرين. ونودّ أن نؤكد للمسافرين بأنه عندما يخططون للسفر، فبإمكانهم السفر بأمان واطمئنان مع شركة طيران يمكنهم الوثوق بها لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم بسهولة في حال طرأ أي تغيير على خطط سفرهم”.

ويأتي تحديث السياسة التجارية للخطوط الجوية القطرية للتأكيد على مكانة الناقلة كشركة طيران يمكن للمسافرين الوثوق بها، خصوصها بعد عودتها بأكثر من مليون مسافر إلى بلدانهم خلال الفترة الماضية، بالرغم من العديد من التحديات التي لاحت في الأفق بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في العالم. وحافظت الناقلة على استمرارية عملياتها على مدار الساعة وفي كافة أيام الأسبوع، وسيّرت أكثر من 100 رحلة خاصة.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً عزمها للبدء بتشغيل رحلاتها إلى شبكة وجهاتها العالمية على نحو تدريجي بما يتماشى مع تزايد الطلب على السفر وتخفيف القيود المفروضة على دخول العديد من الدول حول العالم. وتخطط الناقلة إلى تسيير رحلاتها إلى 52 وجهة قبل نهاية شهر مايو، وإلى 80 وجهة قبل نهاية شهر يونيو. وسوف تمكن السياسة الجديدة للخطوط الجوية القطرية المسافرين من تغيير خطط سفرهم بسهولة ويسر مع الإعلان عن إعادة افتتاح العديد من الوجهات.

وحازت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل شركة طيران في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2019. كما حصدت الناقلة الوطنية لدولة قطر جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وجائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال عن مقاعد كيو سويت. وأصبحت الناقلة القطرية شركة الطيران الوحيدة التي تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم خمس مرات.

ونال مطار حمد الدولي المركز الثالث ضمن قائمة أفضل المطارات في العالم، وذلك بحسب نتائج جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2020، محققاً تقدماً عن العام الماضي حينما حلَّ رابعاً كأفضل مطار في العالم. كما فاز مطار حمد الدولي بجائزة “أفضل مطار في الشرق الأوسط” للعام السادس على التوالي.