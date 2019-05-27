الخطوط الجوية القطرية تقيم حفل إفطار للأيتام وتزور مركز الحسين للسرطان في العاصمة الأردنية عمّان الحفل يأتي في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للقطرية بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية

أقامت الخطوط الجوية القطرية حفلاً خيرياً للأيتام بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية في العاصمة الأردنية عمان وذلك ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية الذي تعتمده الناقلة القطرية. وتضمن الحفل الخيري للأيتام العديد من الفقرات الترفيهية المنوعة مثل المسابقات والألعاب. وقبل نهاية الحفل، حصل جميع الأطفال على قسائم كسوة العيد وهدايا قيّمة مقدمة من الخطوط الجوية القطرية وقطر الخيرية.

كما قام وفد من الناقلة الوطنية لدولة قطر بزيارة مركز الحسين للسرطان بمناسبة شهر رمضان المبارك، حيث كان في استقبال الوفد السيدة نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، حيث تم تعريفهم بمرافق المركز. كما قامت السيدة سلام الشوا، نائب أول الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات والإعلام في الخطوط الجوية القطرية، بتقديم الهدايا للأطفال المصابين بالسرطان ورسمت الابتسامة على وجوههم.

وقالت السيدة سلام الشوا، نائب أول الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات والإعلام في الخطوط الجوية القطرية:” يأتي دعم الخطوط الجوية القطرية اليوم في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية الذي تعتمده الشركة، وضمن جهودها المستمرة للتواصل مع كافة شرائح وفئات المجتمعات العربية والإسلامية. إن توحيد الجهود بين مختلف المؤسسات والتعاون الوثيق مع الهيئات المعنية أتاح لنا المساهمة في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال، سواء من المصابين بالسرطان أو الأيتام”.

من جهتها، أعربت السيدة نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، عن فخرها بشراكة المؤسسة مع الخطوط الجوية القطرية، وأكدت على أهمية تكاتف المجتمع من أفرادا وشركات في الكفاح ضد قضية السرطان. كما أثنت على الدور الإنساني التي تقوم به الخطوط الجوية القطرية، ودورها في ترك بصمة إيجابية في نفوس مرضانا الأطفال الذين أمضوا أجمل الأوقات مع فريق الخطوط الجوية القطرية في هذه الزيارة.

وتسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلتين يومياً من العاصمة الأردنية عمّان إلى الدوحة ومنها إلى أكثر من 160 وجهة عالمياً على متن أسطول حديث من طائرات إيرباص A350 وبوينغ 777 وبوينغ دريملاينر 787 وغيرها.

وحازت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2018. كما حصدت الناقلة الوطنية لدولة قطر جائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم، وجائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في العالم.

وتشغّل الخطوط الجوية القطرية أسطول طائرات حديث يضم أكثر من 250 طائرة تتجه إلى أكثر من 160 وجهة عالمية عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي. وستضيف الناقلة الوطنية لدولة قطر عدداً من الوجهات الجديدة إلى شبكتها المتنامية في عام 2019، بما في ذلك لشبونة في البرتغال، ومالطا، ولنكاوي في ماليزيا، ودافاو في الفلبين، ومقديشو في الصومال.