الخطوط الجوية الكويتية تتسلم أولى طائرتها من طراز إيرباص A320neo

الكويت- أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، الناقل الوطني لدولة الكويت، عن استلامها أولى طائرتها الجديدة من طراز إيرباص A320neo، والتي جرى تسليمها في مدينة هامبورغ الألمانية.

ويأتي هذا الاستلام بالتزامن مع احتفالات الخطوط الجوية الكويتية بالذكرى الـ 65 على تأسيسها، كما وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق خططها الطموحة والرامية إلى تطوير وتحديث أسطولها من الطائرات. حيث يأتي هذا التسليم في أعقاب اتفاقية الشراء التي تم توقيعها في العام 2014. وتعدّ طائرة A320neo ركيزة أساسية لأسطول الخطوط الجوية الكويتية من الطائرات أحادية الممر ومن المقرر إدخال 15 طائرة من هذا الطراز خلال السنوات المقبلة والذي سيواصل سجل النجاحات الذي حققته طائرات الأسطول الحالي المكون من 7 طائرات A320ceo ، كما تتميز الطائرة بسلاسة عمليات الانتقال إليها بالنسبة إلى الطيارين وطواقم الطائرات والفرق الفنية.

وستساهم طائرة A320neo بتعزيز ربحية الخطوط الجوية الكويتية باعتبارها واحدة من أكثر الطائرات تطورا وكفاءة من حيث استهلاك الوقود في العالم. هذا وتتميز طائرة A320neo بمحركات من طراز LEAP-1A من شركة “سي إف إم إنترناشيونال”، فضلا عن تصميم المقصورة الواسع المكون من درجتين، إذ تضم 12 مقعدا في درجة رجال الأعمال و122 مقعدا في الدرجة السياحية. كما تمتلك الطائرة مساحة داخلية تعد الأوسع ضمن فئتها، وتوفر مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه التي تتيح تجربة مميزة للمسافرين على متنها.

يعتبر طراز A320neo من الطائرات ذات الممر الواحد الأكثر مبيعا في العالم، حيث تلقت إيرباص أكثر من 6.600 طلب تزوّد بها من أكثر من 100 عميل حول العالم. وتحتوي الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة، بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20 % في معدلات استهلاك الوقود عن كل مقعد. هذا وتمتاز A320neo بمستويات منخفضة من الانبعاثات، فضلا عما تقدمه من مزايا صديقة للبيئة وقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق.