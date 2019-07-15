الخطوط القطرية: 17 رحلة بين الدوحة وعمان أسبوعيا

عمان- الغد- أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إضافة ثلاث رحلات أسبوعياً إلى عمّان ليرتفع عدد الرحلات الأسبوعية بين الدوحة وعمّان إلى 17 رحلة في الأسبوع، وذلك من أجل إتاحة المزيد من خيارات السفر أمام المسافرين إلى أكثر من 160 وجهة حول العالم خلال موسم العطلات الصيفية.

وتوفر الرحلات الإضافية المزيد من المرونة وخيارات السفر للمسافرين من عمّان عبر الدوحة، مع فترة انتظار في مطار حمد الدولي تبلغ أقل من ثلاث ساعات، خصوصاً على الرحلات إلى العديد من الوجهات العالمية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا وشرق آسيا.

وقال سامر خلف، المدير الإقليمي للخطوط القطرية في الأردن: “نفتخر بأن نكون شركة الطيران الوحيدة التي تشغل طائرة إيرباص A350-900 إلى مطار الملكة علياء الدولي، ويسرّنا زيادة عدد رحلاتنا بين الدوحة وعمّان إلى 17 رحلة أسبوعياً، لنمنح المسافرين من الأردن المزيد من المرونة والمزيد من خيارات السفر إلى مختلف أنحاء العالم خلال موسم العطلات الصيفية”.

وأضاف: “ترحب المملكة بالمزيد من الزوار من مختلف أنحاء العالم، ولا شك بأن ركاب الخطوط الجوية القطرية سوف يحظون بعطلة لا تنسى في عمّان”.

وتشتهر الخطوط الجوية القطرية بتشغيلها أحد أحدث أساطيل الطائرات في العالم. وأصبحت الناقلة الوطنية لدولة قطر العام الماضي المشغل العالمي الأول لطائرة إيرباص A350-1000، لتؤكد مرة أخرى إصرارها وسعيها لقيادة قطاع الطيران من خلال تبنيها لأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والابتكار. كما أصبحت الناقلة القطرية في العام 2014 المشغل العالمي الأول لطائرة إيرباص A350-900، وأصبحت أول شركة طيران في العالم تشغل ضمن عملياتها جميع الطائرات الحديثة لإيرباص.

وتوفر مقاعد كيو سويت، أحد ابتكارات الخطوط الجوية القطرية، تجربة سفر مميزة على درجة رجال الأعمال مشابهة لتلك على الدرجة الأولى، مع تقديمها مقاعد يمكن تحويلها إلى سرير مزدوج، بالإضافة إلى إمكانية إعادة ترتيب فواصل الخصوصية لتمكين المسافرين في المقاعد المتجاورة من الاستمتاع بجناح خاص على متن الطائرة. وأطلقت الخطوط القطرية مقاعد كيو سويت في شهر آذار (مارس) 2017 خلال فعاليات معرض آي تي بي برلين؛ حيث حازت هذه المقاعد على استحسان الجميع وأرست معايير جديدة لتوقعات المسافرين.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية، مؤخراً، عن تعاونها مع المجلس الوطني للسياحة لإتاحة خصم يصل إلى 25 % على أسعار رحلات الطيران من أكثر من 160 وجهة حول العالم إلى مدينة الدوحة. ويسري هذا الخصم على الرحلات التي تكون مدينة الدوحة الوجهة النهائية فيها، ويمكن للمسافرين الاستفادة منه حتى 16 آب (أغسطس) المقبل للمشاركة في العديد من الفعاليات والأنشطة ضمن برنامج “الصيف في قطر”.

ويتضمن برنامج “الصيف في قطر” لهذا العام باقة متنوعة من الأنشطة الداخلية والخارجية المفعمة بالبهجة والإثارة، والتي تلبي تطلعات جميع أفراد العائلة. وسوف يشهد موسم هذا العام أيضاً مشاركة واسعة من النجوم والفنانين، سواء من داخل قطر أو خارجها، بالإضافة إلى فعاليات المخيمات الرياضية وأنشطة التعليم عبر الترفيه وعروض التسوق والضيافة التي تهدف إلى تشجيع السياحة في قطر. وستشارك تسعة مراكز تسوق في قطر في البرنامج وستقدم خصومات تصل إلى 70 %، وفرصة لربح جوائز تصل إلى مليوني دولار أميركي، بما في ذلك الجائزة الكبرى سيارة ماكلارين 570S.

وحازت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل شركة طيران في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2019. كما حصدت الناقلة الوطنية لدولة قطر جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وجائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال عن مقاعد كيو سويت. وأصبحت الناقلة القطرية شركة الطيران الوحيدة التي تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم خمس مرات.

وتشغّل الخطوط الجوية القطرية أسطول طائرات حديثا يضم أكثر من 250 طائرة تتجه إلى أكثر من 160 وجهة عالمية عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي. وبالإضافة إلى دافاو، أطلقت الناقلة القطرية رحلاتها مؤخراً إلى كل من مومباسا في كينيا، وإزمير في تركيا، ومالطا وغيرها. وستضيف الناقلة الوطنية لدولة قطر عدداً من الوجهات الجديدة إلى شبكتها المتنامية في العام الحالي، بما في ذلك لشبونة في البرتغال، ومقديشو في الصومال، ولنكاوي في ماليزيا.