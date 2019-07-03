الخطيئة والعقاب

يديعوت أحرنوت

ناحوم برنياع

3/7/2019

في ايالون جنوبا، من تحت أبراج عزرائيلي، عصبة اندفعت نحو الطريق أغلقت حركة السير، حفنة من أفراد الشرطة أطلت عليهم من بعيد، من الجسر في طريق هشالوم. فاتسعت الازمة وتراكمت، لكيلومترات شمالا.

المقطع المفاجئ لم يكن المظاهرة، بل الهدوء الاولمبي الذي قبل به العالقون في الازمة. فالإسرائيليون متزمتون اجمالا من حيث حريتهم في الحركة. عندما يرون حاجزا يحاولون تجاوزه، والالتفاف عليه، والشرح بان وضعا طارئا ينتظرهم في الطرف الاخر. وإذا لم ينجح هذا فانهم يصرخون، يطلقون الزمامير، يشتكون من الظلم الذي احيق بهم في الشبكات الاجتماعية. اما هنا فصمت. على مدى ساعتين فأكثر سمعت صافرة احتجاج واحدة، من قلب الطابور، وصافرة عطف متقطعة من سيارة سافرت على المسار المقابل أو من قاطرة القطار.

هذا يعني شيئا ما عن احساس الذنب الذي يشعر به الكثيرون من الإسرائيليين، لعل كلمتا الحرج والخجل هما وصف أدق، وهذا يعني ايضا شيئا ما عن موقفهم من المنظومة. فهم يفهمون لماذا لا يثق المتظاهرون بالشرطة. فهم ايضا لا يثقون بها. فلماذا يثقون؟ لعله يمكن بصعوبة شرح الظروف التي ادت لكل حادثة على حده، ولكن التراكم الذي لا يطاق من الاحداث التي تسببت بالموت يقول كل شيء. “هذا ليس خطأ – هذه سياسة”، هتف المتظاهرون بوتيرة منتظمة.

المجتمع الاسرائيلي مفعم بالعنصرية. رغم التاريخ اليهودي، هذا هو الواقع. توجد فينا عنصرية لون، تجاه السود؛ توجد عنصرية قومية، من الاغلبية، تجاه العرب؛ وتوجد عنصرية اقدمية، تجاه المهاجرين الجدد. لا يوجد طريق بسيط، قصير للقضاء على العنصرية. لشدة الاسف، حكومة إسرائيل الحالية تقوم غير مرة بالعكس – فهي ترفع العنصرية الى رأس الراية. كما أنها تشجع الاصبع الرشيقة على الزناد، ما يحصل في الخليل لا يتوقف في الخليل.

في التصدي لمسألة استيعاب مهاجري اثيوبيا، يتمسك الإسرائيليون القدامى بكل قصة ايجابية: ضابط اثيوبي ينهي الدورة بتميز؛ نشيطة اثيوبية تنتخب للكنيست؛ مهندس صواريخ اثيوبي؛ دكتورة اثيوبية؛ ملكة جمال اثيوبية. هم – نحن – لا يرون الفتيان الذين يتجولون بصفر فعل في هوامش الاحياء القديمة، الخانقة لريشون لتسيون، كريات ملاخي، كريات حاييم. هم – نحن – يرفضون استيعاب القصص القاسية التي يطلقها الشبان ممن نجحوا، ولكنهم يجتازون في كل يوم تجارب غير بسيطة. فالحكومة تتوقع من مهاجرين اثيوبيا أن يكونوا ممتنين على انها تفضلت بجلبهم الى البلاد، ان يقبلوا الارض التي يدوسون عليها وان يصوتوا في يوم الانتخابات لها. يا لهذا السلوك من مبايي نموذجي.

بطبيعة الأحوال، فان الشرطة هي الجهاز الحكومي الذي يقف في مركز الاحتكاك. هذه وظيفتها. فافراد الشرطة يفترض أن يكونوا عميان الوان: هكذا ينبغي تربيتهم. هذه المهامة، كما يتبين كبيرة على الشرطة. فالمرة تلو الاخرى يصطدم افراد الشرطة بشبان سود، ويردون مثلما لا يتجرأون على الرد تجاه فتيان بيض. ما كان يمكن عمله هو تجنيد مئات عديدة من الشبان الاثيوبيين الى الشرطة. فهم ليسوا اقل جودة من غيرهم أو اقل اهلية. مثل هذا التجنيد كان سيحط الرأي المسبق الاسود – الأبيض الذي تعاني منه الشرطة في المدن الأميركية. وربما سيمنع موتا زائدا لشبان أبرياء.

هذا لم يحصل. الدرس الذي استخلصته قيادة الشرطة من موجة المظاهرات العنيفة في 2015 كان بسيطا: عندما يطلق شرطي النار بالخطأ على شاب ما والمتظاهرون يخرجون الى الشوارع، من الافضل للشرطة أن تختفي. فاذا لم يكن هناك افراد من الشرطة فانه لا تكون صور قاسية، لا تكون تنديدات، لا تكون لجان تحقيق ولا يكون ضرر بالصورة. كل شيء جميل. بتعبير آخر: عشرات الاف الاسرائيليين على الطرقات، مرضى، اصحاء، يدفعون ثمن البقاء لقيادة الشرطة.

لا حاجة لالاف المتظاهرين. احيانا (مثل أول من أمس، على طريق هشاروم” تكفي خمس بنات، ولا واحدة منهن اثيوبية، يندفعن نحو الطريق من اجل تعطيل الحركة لساعات. لعل أحدا ما من فوق يظن ان الفوضى تخدمه.

ميني وهداس حاخام، زوجان شابان اصوليان من بني براك، اجلسا بعد الظهر أربعة ابنائهما الصغار في المقعد الخلفي لسيارتهما، وانطلقا على الطريق. وكان المقصد هو نتيفوت: عرس شقيق هداس كان يجري في قاعة هناك. وارتدى الاطفال من بنات وبنين ملابس العيد الفاخرة.

كانوا في رأس أزمة السير. جلسوا بصبر، بصمت، ساعة ونيف، وبعدها سألوا اذا كان المتظاهرون سيسمحون لهم ان يتخطوا مسافة بضعة امتار نحو التحويلة واخلاء المكان. متظاهرتان شابتان اغلقتا الطريق. وانضم اليها آخرون. “لا يهمنا”، قالت احداهما غاضبة. “الان دوركم في الوقوف”.

سألتها عن اسمها فقالت آلا افراتي. واضافت: “عندما تظاهر المقعدون وقفت انا ايضا. لثلاث ساعات. انتهى. احد لن يمر”.

فسألتها اذا كنت واثقة ان هذا سيجدي نفعا. فقال: “تريدون اثيوبيين طيبين، جميلين. لم يعد هناك اثيوبيون طيبون. انتهى يعني انتهى”.

سألتها، إذا “نحن سنقيم النظام هنا. اولئك الذين يجلسون على الكراسي فوق – عليكم ان تنزلوا بضعة كراسي الى تحت”.

وقف في ايالون نحو 500 شخص، ربما 700، ربعهم شبان بيض جاءوا للاحتجاج، بعض من مسافري السيارات العالقة، والباقي شبان اثيوبيون. بعض من الجماعات كانوا مخلوطي اللون، والموتور كان دافيد مزراحي، ليس اثيوبيا، يعمل في مركز بيرس للسلام. فقد قال لي: “حتى قبل خمس سنوات كنت عنصريا. كنت في لا فاميليا بيتار يروشلايم، وكان لي ملف في الشرطة. غيرت آرائي بعد أن عملت مع العرب”.

هتف بشعارات المظاهرة وردد الجمهور وراءه. وكان الشعار الاكثر شعبية “من لا يقفز هو شرطي”. وقال مزراحي: “لا فرق بين دم ودم. كلنا بشر. نقف معا – بلا عنصرية وخوف”. وكرر المتظاهرون وراءه. وتلا اسماء كل الاثيوبيين الـ 11 الذين ماتوا في السنوات الأخيرة في احداث مع الشرطة. فأجاب الجمهور بعد كل اسم “قتل”.

قال لي: “لا يوجد هنا زعماء”، حاول ان يقنع المتظاهرين بتحرير العائلة الاصولية. وذكرهم قائلا: “كلنا بشر”. ولكنهم رفضوا. ولانعدام البديل اخرج الاطفال من السيارة. فقد كانوا مذعورين ولكنهم لا يبكون. وقفوا بصمت الى جانب امهم التي تنازعت مع المتظاهرات. “هل كنتم تصدقون؟”، قالت احداهن. “فهي لم تعرف على الاطلاق انهم قتلوا شخصا. لم تعرف على ماذا المظاهرة!”.

تركوا السيارة وصعدوا إلى الأعلى على أمل أن يسافروا في القطار، اربعة اطفال صغار وامهم بلباس عيد وبوجوه مكفهرة. ضرر عابر، هكذا يسمون هذا في الجيش.