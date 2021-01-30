الخطيان يؤكد التشاركية مع نقابة أصحاب الشاحنات

عمان- أكد وزير النقل مروان الخيطان أهمية النهج التشاركي الذي تعمل به الوزارة وهيئة تنظيم النقل البري مع مشغلي قطاعات النقل وأنماطه المختلفة خاصة نقابة أصحاب الشاحنات.

وشدد الخيطان خلال لقائه نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود، بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي، اليوم السبت، على ضرورة عقد اجتماعات دورية لبحث سبل تطوير القطاع، وضمان سلامته خاصة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحث خلال اللقاء، علاقات النقل مع دول الجوار وآليات تعزيز علاقات النقل معها، إلى جانب النقل من موانئ العقبة وضمان توزيع الأحمال والعدالة لجميع العاملين في القطاع. وثمن الداوود جهود الوزارة المبذولة لتذليل العقبات التي تواجه القطاع البري بالشاحنات سواء العاملين على النقل الدولي أو النقل الداخلي.

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