الخطيب..أول محجبة في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم

القدس المحتلة- تحل النائبة إيمان الخطيب ياسين، عضو الكنيست، محل النائب سعيد الخرومي (49 عاماً) قائد «الحركة الإسلامية» في البرلمان، الذي تُوفي في حادث مرضي مفاجئ، فجر أمس (الأربعاء)، لتكون بذلك أول امرأة محجبة في الائتلاف الحاكم بإسرائيل.

توفي الخرومي إثر إصابته بنوبة قلبية حادة وهو في طريقه إلى بيته، وفقد السيطرة على سيارته، ولم يستطع الإسعاف إنقاذه. وقد وقع الحادث المأساوي بعد جلستين طويلتين له مع وزيرين إسرائيليين لإقرار خطط تتعلق بحقوق المواطنين البدو في النقب، دامتا حتى العاشرة ليلاً. وحسب مساعده صلاح القريناوي، فإنه عاد فرحاً من اللقاءين لأنه حقق فيهما عدة مطالب مهمة، ولم تبدُ عليه أي علامات مرض.

والخرومي نائب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) عن «القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية»، التي تشارك في ائتلاف حكومة نفتالي بنيت. وقد اختلف مع رئيس الحركة، النائب منصور عباس، حول بعض تفاصيل برنامج الحكومة، ولم يصوّت في الكنيست مع الائتلاف، بل امتنع عن التصويت، وكاد بذلك يُسقِط الحكومة قبل قيامها.

اجتمع به بنيت ورئيس الوزراء البديل وزير الخارجية يائير لبيد وغيرهما من قادة الائتلاف، وأقنعوه بالبقاء في الائتلاف الحكومي. وتم انتخابه رئيساً للجنة الداخلية البرلمانية، التي تُعتبر لجنة ذات صلاحيات في قضايا البلديات تتولى مسؤولية عن عمل كل البلديات الإسرائيلية، اليهودية منها والعربية.

رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ، نعاه معرباً عن حزنه الشديد، وقال في تغريدة على «تويتر»: «لقد صُعقت وتألمت حيال خبر الرحيل المفاجئ لصديقي الخرومي، رئيس لجنة الداخلية في الكنيست وابن النقب البار. لقد كان سعيد في مختلف مناصبه، رجلاً حكيماً وبشوشاً وممثلاً صادقاً للمجتمع البدوي في النقب. وبعث الرئيس هرتسوغ بأحرّ التعازي لعائلته وأصدقائه. كما نعت الراحل، (الحركة الإسلامية الجنوبية)، و(القائمة العربية الموحدة)، ابن شقيب السلام وابن النقب وابن مجتمعنا العربي وشعبنا الفلسطيني.

أمضى سنين عمره في خدمة قضايا النقب رئيساً للجنة التوجيه العليا لعرب النقب، ورئيساً لمجلس شقيب السلام، ونائباً عن «الحركة الإسلامية» و«القائمة العربية الموحدة في البرلمان»، ورئيساً للجنة الداخلية في «الكنيست».

يُذكر أنه بحسب نظام «الكنيست»، ستحل محل الخرومي في عضوية البرلمان، إيمان الخطيب، ابنة قرية يافة الناصرة، التي انتخبت في «الكنيست» عام 2020. وقد برزت في حينها كأول امرأة محجَّبة في «الكنيست» الإسرائيلي، وكانت لافتة للانتباه في خطاباتها باللغة العبرية السليمة. وستكون الآن أول امرأة محجبة في الائتلاف الحاكم في إسرائيل.-(الشرق الاوسط)