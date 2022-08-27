الخطيب رئيساً لمجلس إدارة المركز الوطنيّ للتعبئة والتغليف

انتخب أعضاء مجلس إدارة المركز الوطنيّ للتعبئة والتغليف (جوباك) طاهر محمّد الخطيب رئيساً لمجلس الإدارة.

والخطيب يملك خبرة طويلة في أعمال الطباعة وتطويرها تكنولوجيا، حيث يحمل شهادة الهندسة في الكمبيوتر من جامعة لافيرن كاليفورنيا.

والخطيب أيضاً مؤسّس وشريك في شركة تجهيزات المطابع، علاوة على أنّه شغل منصب المدير الإقليميّ لولاية كاليفورنيا لشركة تاندي للكمبيوتر، ومدير عامّ وكالات سيّارات وشاحنات في المملكة العربيّة السعوديّة.

وأكّد الخطيب أن ترؤّسه للمجلس يحمله مسؤوليّة كبيرة وهي الحفاظ على الإنجاز المتحقّق والبناء عليه، لا سيّما وأنّ المركز له دور استراتيجيّ مهمّ على الصعيد الفنّيّ لغرف الصناعة.

ولفت إلى أنّ التشاركيّة في العمل ستكون عنواناً رئيسيّاً للوصول نحو الأهداف المرجوّة، مؤكّداً على أنّ توحيد الجهود مطلباً ضروريّاً لرفع تنافسيّة المركز وجعله أنموذج يحتذى به في التطوير والتحديث.

وقدّم شكره لزملائه أعضاء مجلس الإدارة على انتخابه، مقدّراً جهود الإدارة السابقة في النهوض بالمركز وتطويره إلى ما هو عليه الآن.

ويشار إلى أنّ (جوباك) تأسّس عام 2016 كذراع فنّيّ لغرف الصناعة بالمملكة، وبدعم مباشر من وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

والمركز يوفّر خدمات مبتكرة ومتنوّعة في تصميم منتجات التعبئة والتغليف كخدمات تصميم الهويّة، والتصاميم الهيكليّة، وتصميم التغليف والعلامات التجاريّة للمنتج حسب متطلّبات أسواق التصدير والأسواق المحلّيّة.