الخطيب رئيسا لرابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين

عمان-الغد- فاز الفنان التشكيلي الدكتور إبراهيم الخطيب برئاسة رابطة الفنانين التشكيليين الاردنيين التي أقيمت مساء السبت 4/ 9 / 2021 في المركز الثقافي الملكي. كما فاز في عضوية الهيئة الإدارية الجديدة : نهلة آسيا رولا حمدي ، عمر بدور، محمد القدومي ، عماد أبو اشتيه ، صفاء الشريف والاحتياط عصمت العمد وفاتن الداود . وصرح الدكتور الخطيب فور فوزه : أن الرابطة هي بيت لجميع الفنانين وأكد أنه سيعمل على توفير مقر جديد للرابطة وإنشاء موقع الكتروني للتعريف بنشاطات الرابطة والفنانين كما أشار بأنه سيعمل على تفعيل الاتفاقيات العربية والدولية واستقطاب معارض لكبار الفنانين العرب والأجانب وكذلك تفعيل التعاون مع المؤسسات الخاصة والعامة ودعم الفنانين الشباب وإعادة إقامة الملتقيات التشكيلية. مؤكدا على إقامة المعرض السنوي للرابطة.