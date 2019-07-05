“الخط السيئ”.. مشكلة تواجه الطلبة وتقلق الآباء

ربى الرياحي

عمان- يسيطر القلق والخوف على أم أمجد التي تأخرت جدا في معالجة خط ابنها؛ إذ لم تكن تشعر بحجم المشكلة عندما كان صغيرا. اعتقدت أنه مع مرور الأيام سيتحسن خطه ويستطيع تخطي هذه العقبة بممارسته الدائمة للكتابة، غير أنه وصل لمرحلة الثانوية العامة وما يزال يواجه مشكلة حقيقية قد تفقده الكثير من العلامات بالرغم من أنه متفوق.

أم أمجد تعترف أن مسؤولية هذا الخطأ تشترك فيها المدرسة والأسرة معا، لافتة إلى أن الآباء يهملون أحيانا أمورا يظنون أنها بسيطة لكن نتائجها تكون كبيرة.

لهذا السبب هي اليوم قلقة على مستقبل ابنها، لأنها تدرك أن الاهتمام بالخط يجب أن يبدأ من الصغر حتى لا يكون سببا في التأثير على المستوى الأكاديمي، موضحة أنها بالرغم من انقضاء الامتحانات بهدوء وسلاسة، لكنها تشعر بالتوتر مع اقتراب النتيجة لأنها تعرف جيدا مدى رداءة خط ابنها وصعوبة قراءته.

ويعد سوء الخط عند بعض الأبناء مشكلة تؤرق أولياء الأمور الذين يجدون صعوبة كبيرة في متابعة دروسهم وفك الألغاز الناتجة عن الكتابة غير الواضحة.

وتعد مشكلات الكتابة، كما تشير وتؤكد الدراسات والبحوث، أمرا طبيعيا لدى الطفل في بداية ممارسته لها، لكنها في حال تواصلها إلى السنة الدراسية الثالثة فإنه يجب التوقف عند الأمر لدراسته ومعالجته؛ إذ من المحتمل أن يكون الطفل يعاني خللا في الكتابة أو أي عائق آخر.

وهناك مظاهر عدة تكشف سوء الخط وتنم عن خلل ما عند الطالب؛ كاختلاف أحجام الحروف وعدم تناسقها والكتابة المقطعة والمسننة، بالإضافة إلى الكتابة المقلوبة.

وهذا كله يتطلب حتما مراقبة من قبل الأهل والمعلمين، وبالتالي إيجاد حلول بإمكانها أن تحمي الطالب من تدن واضح في مستواه الدراسي، وخاصة في ظل انتشار الأجهزة الإلكترونية واستغناء الكثيرين عن الكتابة بالقلم، الأمر الذي قد ينسيهم قواعد الكتابة وفنونها كون تلك الأجهزة أسهل ومتوفرة لدى الجميع وفي كل مكان.

مها أكرم هي أيضا تعاني كثيرا بسبب خطها السيئ، فرغم وصولها للجامعة ودخولها التخصص الذي كانت تحلم به، إلا أنها ما تزال تواجه هذه المشكلة.

وتشعر مها بالظلم أحيانا عندما تحصل على علامة متدنية قليلا، فقط لأن الأساتذة يجدون صعوبة كبيرة في فهم خطها، الأمر الذي يحرمها من أن تحصل على معدل “امتياز” في كل عام.

وتبين أن شرح مشكلتها لبعض الأساتذة جعلهم يطلبون منها أن تقرأ لهم الامتحان بنفسها حتى لا يظلموها من دون قصد، ويؤثر ذلك على معدلها التراكمي، مؤكدة أن معالجة المشكلة أساسا تحتاج إلى وعي وانتباه ومن ثم تدريب مستمر وإلحاق الطالب بدورات تعنى بتحسين الخط. ذلك يسهم بتلافي تبعات هذه المشكلة ويكون الطالب قادرا على الاحتفاظ بمستواه الدراسي، ويتحقق ذلك عند التحرر من سيطرة الأجهزة الإلكترونية والاهتمام أكثر بالقلم والورقة كأداتين للكتابة.

ويذهب الاستشاري التربوي الدكتور عايش نوايسة، إلى أن التكنولوجيا الحديثة أسهمت في ضعف ممارسة الكتابة بخط اليد، وقد انعكس هذا على جودة الكتابة بخط اليد؛ إذ إن من المعروف أن الممارسة المستمرة من خلال الكتابة بخط اليد تحسن من نوعيته وجودته وكلما كان التركيز في المرحلة الأساسية على الكتابة والنسخ المستمر تحسنت نوعية الخط وجودته.

ويشير إلى أن ضعف الكتابة بخط اليد يؤدي إلى مشكلات كبيرة مع الطلبة في جانب التحصيل الدراسي؛ إذ إن الخط المقروء والواضح والجيد يسهم في الحصول على علامة جيدة نتيجة سهولة قراءته والعكس صحيح عن الخط الرديء.

ويقع على المؤسسات التربوية والأسرة دور كبير في تحسين ممارسات الطلبة في جانب تجويد خطوطهم؛ إذ لا بد من إعطاء الأنشطة التعليمية التي تقوم بتشجيع الطلبة على الكتابة والتعبير، وبالذات في المرحلة الأساسية، ولا بد من عرض نماذج متميزة للخطوط وتشجيع الطلبة وتحفيزهم على تجويد خطوطهم.

وترى الأخصائية النفسية أسماء طوقان، أن خط الأطفال يعد من المهارات المكتسبة في المراحل الأولى من الطفولة، لذلك هنالك حاجة إلى التدريب والممارسة من أجل تحسينه لتفادي المشكلة لما لها من تأثير سلبي على نفسية الطفل وعلى أدائه الأكاديمي.

ومن الأسباب التي تؤدي إلى سوء الخط عند الأطفال، وفق طوقان؛ توبيخه وانتقاده أثناء الكتابة، وهذا أيضا يؤدي إلى تدني ثقة الطفل بنفسه وفي قدراته أو تكليفه بكتابة مواضيع طويلة لا تتناسب مع سنه، فقد يشعر بالملل والإرهاق.

وبحسب طوقان، هذا يجعله يكتب بخط سريع وغير مفهوم وواضح، وقد يكره الكتابة أو قد يكون الطفل يعاني من مشكلة في النظر قد يغفل الأهل عنها. وأيضا عدم الجلوس بشكل مريح أثناء الكتابة أو إجبار الطفل الأعسر على الكتابة بيده اليمنى والضغوطات النفسية التي توثر عليه.

وتبين أن القلق والتوتر والغضب والإحباط لها دور كبير في مشكلة الخط عند الأطفال، لافتة إلى أن الحلول للحد من هذه المشكلة تكمن في مراعاة جلوس الطفل بشكل مريح وعدم استعجاله أثناء قيامه بالكتابة، وخاصة في المواضيع التي تحتاج إلى وقت وجهد وتقوية عضلات اليد وتمرينها من خلال اللعب بالمعجون والألعاب المحشوة بالخرز.

وينبغي تحفيز الطفل وتشجيعه على الكتابة بشكل أفضل وتجنب توبيخه وانتقاده وعدم معاقبته بكتابة مواضيع كبيرة ونسخ كلمات أكبر من عمره حتى لا يكره الكتابة والاستعانة بدفاتر الخط وتعليمه إمساك القلم بالطريقة الصحيحة قبل دخوله المدرسة.

إلى ذلك، فإن فحص نظر الطفل يسهم بعلاج المشاكل إن وجدت وعدم إحباطه أو التقليل من شأنه، وإخباره أن الأطباء والأذكياء أيضا خطوطهم ليست جميلة، ولكننا نريد أن يكون خطك جميلا ليستطيع المعلم قراءته بشكل أفضل.