الخلافات الزوجية.. مشاهد متكررة تفقد الصغار إحساس الأمان

ربى الرياحي

عمان- مشهد متكرر يعيشه الطفل ريان أكرم (9 أعوام) يسلبه هدوءه واستقراره ويفقده الشعور بالأمان. خلافات والديه التي لا تنتهي وصراخهما الحاد أمور كانت السبب وراء حرمانه من النوم بشكل طبيعي، فهو ورغما عنه لم يعد قادرا على تحمل تلك المشاحنات شبه اليومية بين أمه وأبيه لدرجة أنه بدأ يخاف من كل شيء.

لم يعد يتحمل الشتائم التي يسمعها والتي قد تتطور أحيانا لتصل إلى الضرب. إحساسه بالضياع وحالة الصدمة التي تسيطر عليه تدفعه لأن يتحامى بفراشه، هاربا من قسوة واقعه ومستسلما لدموعه التي تسيل معلنة استنكارها لكل ما يحدث معه.

ريان طفل كبر قبل الآوان، إذ اغتالت براءته الهموم والمخاوف، وأصبح يميل اليوم للانطواء والعزلة، محاصرا بتلك الندوب والجروح التي تخلفها خلافات والديه المستمرة وما يرافقها من أجواء متوترة من شأنها أن تغرقه في الإحباط والقلق وتمنعه من أن يعيش طفولته كما ينبغي.

الشعور بالأمان حاجة ملحة يبحث عنها الجميع، وبخاصة الأبناء الذين يعيشون داخل دوامة الخلافات الزوجية. هؤلاء يقلقهم جدا افتقادهم للاستقرار والسند والمأوى فيجدون أنفسهم مكبلين بالخوف والإحباط، لذا فإن احتدام النقاش وتعالي الأصوات بدون مراعاة لمشاعر الأبناء يزيد من تأزم الوضع كما يخلق لديهم إحساس بانهيار البيت الذي يحتضنهم ويحميهم.

آثار سلبية كثيرة توجدها تلك الخلافات المتكررة التي تتسبب في تدمير صورة أحد الوالدين أو كليهما بالنسبة لأبنائهم ودفعهم بالتالي لتكوين موقف عدائي تجاههما، بالإضافة إلى نموهم غير السوي والذي غالبا ما يؤثر عليهم في المستقبل.

إيمان عبد القادر هي أيضا تشعر بالانزعاج من مشاهد الخلافات الدائرة بين أختها وزوجها، وتؤثر ابنتهما الوحيدة، وتقول أن أكثر ما يؤلمها هو نظرة الحزن والخوف التي تلمحها في عيني ابنة أختها الصغيرة والتي لم تتجاوز بعد عامها الرابع.

وتضيف أن سنوات عمرها القليلة لم تشفع لها عند والديها ولم تنقذها من أن تكون شاهدا على خلافاتهما اليومية غير المبررة غالبا، موضحة أنها بدأت تلاحظ إصرار الطفلة على الهروب من بيتها بحجة أنها تريد النوم عند بيت جدها مستخدمة دموعها لتحقيق مطلبها الذي أصبح مطلبا يوميا.

تقول في بادئ الأمر، كنا نعتقد جميعنا أنها تمل بحكم أنها وحيدة وترغب في اللعب مع أبناء خالها الصغار لكن بعد أن أخذ الموضوع يتكرر وبدا عليها بعض السلوكيات الغريبة عن طبيعتها كرؤيتها للأحلام المزعجة أثناء نومها وتصرفها بعدائية مع الأطفال، أدركوا جميعا حجم الضغط الذي تعيشه صغيرة بعمرها بسبب خلافات من الممكن جدا السيطرة عليها بدون أن تشعر هي بالخوف وبأنها معرضة لأن تفقد الحضن الذي يأويها.

ويقول الاستشاري التربوي الأسري أحمد عبد الله أن الخلافات الأسرية واحدة من أهم مهددات الحاجة النفسية الأولى لدى الأطفال وهي “الأمان”، فالأطفال يعتبرون الأبوين مصدر الأمان الأول لهم، والمشكلات بين أطراف هذا المصدر يهدد المنظومة ككل، إضافة إلى هذا فإن المشكلات المستمرة تتسبب في نقل طريقة الأبوين في الخلاف إلى الأبناء، وهذا يرفع احتمالية أن يتصرف الأطفال وفق ما رأوه من الأبوين.

يضاف إلى ذلك الخلافات، وهي واحدة من مسببات الفقر العاطفي للأبناء، فانشغال الأبوين بهذا الشيء يشغلهما عن تلبية احتياجات الأطفال، والحلول تكمن بتقليل مستويات الخلافات قدر الإمكان، وعدم التلفظ بعبارات مسيئة وغير لائقة، أو استخدام الأبناء في الخلاف سواء من حيث المضمون أو من حيث إجراءات الصلح، مع أهمية التأكيد الدائم من قبل الأبوين على حبهم لأبنائهم.

ويرى الأخصائي النفسي د.موسى مطارنة أن الخلافات الزوجية المستمرة قضية لها أساس ولا يمكن أن تكون وليدة اللحظة، لذا لا بد من الانتباه على هذا الشيء قبل الزواج ولا بد والتفاهم على كل ما قد يعترض الحياة وكيفية مواجهة المشاكل وايجاد الحلول، وعدم تعريض الأبناء لحياة تفتقد للأمان.

ويذهب مطارنة إلى أهمية وجود أسلوب لحل مشاكل الزوجين والتغلب عليها، منوها إلى أهمية عدم تدخل الآخرين في شؤون الأسرة حتى يواجهوا مشاكلهم بهدوء، ولكن إذا بدأت الخلافات الأسرية تأخذ منحى عدم الاحترام أو أن تصل في بعض الأحيان إلى العنف يجب أن يكون في هذه الحالة تدخل من الإرشاد الأسري أو الأهل، لأن هذا يسبب شرخ بالأسرة، وانعكاسات نفسية مؤذية على الأطفال على المدى البعيد.

ويلفت إلى أن المشاحنات تفسد الود وتغيب الشعور بالأمان النفسي، وتتحول الحياة إلى جحيم، وبالتالي لا بد من حل المشاكل الأسرية بهدوء وإزالة أسباب الخلافات حتى لا تتشكل حالة من عدم الاستقرار الأسري.